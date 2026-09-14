Thiếu sách giáo khoa, Đắk Lắk hướng dẫn phụ huynh photocopy đúng quy định

Ngày 14/9, Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có văn bản hướng dẫn hoạt động in, photocopy sách giáo khoa và thực hiện quy định về quyền tác giả.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027 không chỉ xảy ra tại Đắk Lắk mà còn ở nhiều địa phương.

Trong thời gian chờ nguồn sách mới, nhiều phụ huynh có nhu cầu photocopy sách để có tài liệu cho con học tập. Tuy nhiên, việc sao chép sách giáo khoa phải tuân thủ các quy định về quyền tác giả.

Nhiều phụ huynh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang tìm mua đủ sách giáo khoa cho con trong những tuần đầu năm học. Ảnh MP

Theo quy định, việc sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để cá nhân học tập, không nhằm mục đích thương mại, thuộc trường hợp được pháp luật cho phép. Với tác phẩm dạng chữ viết, phần sao chép không quá 10% tổng số trang được xác định là giới hạn sao chép hợp lý.

Do đó, trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in, học sinh có thể photocopy những phần cần thiết phục vụ việc học, nhưng không được sao chép toàn bộ một cuốn sách.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, để góp phần giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển file sách điện tử đến các nhà trường để giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học.

"Đây cũng là sách chính thống, là bản điện tử của sách giáo khoa. Trước mắt, khi nguồn sách in mới có thể phải đến tháng 11 mới được bổ sung, các em có thể học theo sách điện tử và photocopy phần cần thiết", ông Hiệp nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tại lớp học, giáo viên có thể mở sách điện tử để học sinh theo dõi nội dung bài học trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in được cung ứng đầy đủ.

Việc bảo vệ quyền tác giả cũng cần được thực hiện nhằm tránh lợi dụng tình trạng thiếu sách để sao chép, in ấn trái quy định.

"Trong điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục, các gia đình cân nhắc để đảm bảo quyền lợi của học sinh nhưng cũng không vi phạm các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng như bản quyền", ông Hiệp nói.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh hiểu đúng quy định về quyền tác giả đối với sách giáo khoa. Đồng thời, các địa phương hướng dẫn cơ sở in, photocopy thực hiện đúng quy định.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở in xuất bản phẩm, Sở yêu cầu chỉ nhận hợp đồng in sách giáo khoa khi có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm không được nhận hợp đồng in sách giáo khoa.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa khiến nhiều phụ huynh ở Đắk Lắk và Lâm Đồng phải tìm mua sách cho con trong thời gian đầu năm học. Ảnh MP

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, nhiều học sinh vẫn đang gặp tình trạng thiếu sách giáo khoa. Để bảo đảm việc học không bị gián đoạn, phụ huynh tìm nhiều cách bổ sung tài liệu cho con, trong đó có việc photocopy những phần sách cần thiết trong thời gian chờ nguồn sách mới.

Anh Nguyễn Công Bằng, ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, có con đang học lớp 6 và lớp 11, cho biết dù đã nỗ lực tìm mua sách giáo khoa cho các con từ đầu năm học nhưng đến nay vẫn chưa đủ.

Trong đó, con học lớp 6 còn thiếu 7 cuốn, gồm Ngữ văn tập 1, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Mỹ thuật, Tiếng Anh tập 1… Con học lớp 11 cũng còn thiếu 3 cuốn sách giáo khoa.

Trước tình trạng này, gia đình anh Bằng phải tính đến phương án photocopy một số phần cần thiết để các con có tài liệu phục vụ việc học trong thời gian chờ mua đủ sách.