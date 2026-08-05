Thí sinh Chuyên Tuyên Quang có được đăng ký xét tuyển vào các trường công an?

Bộ Công an nói về xét tuyển thí sinh phải thi lại vào các trường công an?

Tại họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 5/8, phóng viên đặt câu hỏi về việc các thí sinh thuộc diện phải thi lại sẽ được xử lý như thế nào trong quá trình xét tuyển đại học, cao đẳng, đặc biệt là đối với các trường thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Trả lời câu hỏi, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết trong thời gian xét tuyển, các thí sinh vẫn thực hiện đăng ký nguyện vọng vào các trường nói chung, trong đó có các trường thuộc lực lượng Công an nhân dân, trên hệ thống tuyển sinh theo quy định.

Hiện nay, trạng thái của các thí sinh này trên hệ thống được xác định là chưa đủ điều kiện xét tuyển nên chưa được đưa vào quy trình xét tuyển. Sau khi tổ chức thi lại và có kết quả chính thức, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện các sai phạm thì các trường hợp liên quan vẫn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT hay UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi lại?

Về câu hỏi, tổ chức thi lại, do Bộ GD-ĐT tổ chức thi hay do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết việc tổ chức kỳ thi lại sẽ được thực hiện trên cơ sở ôn tập bám sát các quy định, hướng dẫn của Thông tư số 24 và Thông tư số 13, tương tự như kỳ thi lần thứ nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kỳ thi, bảo đảm toàn bộ quy trình được triển khai theo đúng quy định trên cơ sở phân cấp, phân quyền. Mục tiêu là để thí sinh yên tâm dự thi trong điều kiện bình thường như kỳ thi lần thứ nhất đã được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đối với việc công bố kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ thực hiện theo cách thức tương tự kỳ thi lần thứ nhất, bảo đảm công khai, minh bạch để thí sinh nắm được kết quả của kỳ thi.

Toàn cảnh họp báo

Do đó, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị tỉnh Tuyên Quang rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, phòng thi, điểm thi, trang thiết bị đến nhân sự tham gia Hội đồng thi. Việc tổ chức kỳ thi phải được thực hiện đúng quy trình như một kỳ thi chính thức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn bộ giám thị và những người tham gia công tác tổ chức thi đều phải được học tập, quán triệt và phổ biến quy chế thi đầy đủ. Việc đã tham gia kỳ thi lần thứ nhất không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua khâu tập huấn, bởi các cán bộ làm thi vẫn cần được nhắc lại quy trình và các quy định để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị ngành giáo dục địa phương phối hợp chặt chẽ với gia đình, phụ huynh và các cơ quan chức năng làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để học sinh tự tin dự thi, thực hiện nghiêm quy chế và khẳng định đúng năng lực của mình.

Bên cạnh đó, trong điều kiện cho phép, địa phương cần có các biện pháp hỗ trợ thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc phải di chuyển quãng đường xa, nhằm tạo điều kiện để tất cả thí sinh đều có thể tham gia kỳ thi thuận lợi.

Trước đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phổ điểm môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều kết quả cao bất thường. Theo thống kê, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, có 147 bài thuộc thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi.

Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.

Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.