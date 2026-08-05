Xử lý vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ GDĐT: “Chúng tôi rất buồn, rất đau xót”

Xử lý vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang: Thông tin mới nhất

Sáng 5/8, Bộ GDĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nói về trách nhiệm của Bộ GDĐT sau vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ xác định rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra mất an toàn kỳ thi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cũng như uy tín của ngành giáo dục.

Theo Thứ trưởng, sau vụ việc, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục rà soát quy chế, quy định liên quan đến tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là ban hành thêm nhiều quy định mà là nâng cao chất lượng quản trị kỳ thi, quản trị rủi ro để kịp thời ứng phó với các hình thức gian lận ngày càng tinh vi.

"Hiện nay, các phương thức gian lận bằng công nghệ cao phát triển rất nhanh. Trong kỳ thi vừa qua, với sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ GDĐT đã khuyến khích các địa phương sử dụng máy quét an ninh cầm tay để phát hiện thiết bị điện tử. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp", Thứ trưởng nói. Thứ trưởng cho rằng việc lắp camera trong tất cả phòng thi chưa hẳn là giải pháp tối ưu bởi cả nước có khoảng 2.500 điểm thi với hơn 54.000 phòng thi. Chỉ cần một sơ suất trong quá trình vận hành, bảo mật hoặc kết nối dữ liệu cũng có thể phát sinh rủi ro rất lớn.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng: "Chúng tôi rất buồn, rất đau xót"

Quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Dù công nghệ hiện đại đến đâu thì cán bộ làm công tác thi phải có nhận thức pháp luật, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ, biết nói không với mọi hành vi tiêu cực, mọi sự tác động trái quy định. “Chúng tôi rất buồn, rất đau xót”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói về vụ việc tại Tuyên Quang xảy ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực, chính sách ưu tiên cho giáo dục.

"Năm nay cả nước có gần 2.500 điểm thi, hơn 54.000 phòng thi và trên 1,2 triệu thí sinh dự thi. Vụ việc tại Tuyên Quang và một số trường hợp tiêu cực khác là rất đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục. Tuy nhiên, không vì thế mà phủ nhận nỗ lực của hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, lực lượng công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên cùng hơn một triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi một cách trung thực, nghiêm túc", Thứ trưởng cho hay.

Về công tác tổ chức thi lại cho 328 thí sinh, Thứ trưởng cho biết, Bộ GDĐT vẫn thực hiện theo đúng quy chế hiện hành, tiếp tục phân cấp cho địa phương tổ chức nhưng tăng cường giám sát ở tất cả các khâu. Thứ trưởng cũng cho rằng chưa cần thiết phải lắp camera trong phòng thi dành riêng cho 328 thí sinh. Theo Thứ trưởng, điều quan trọng là tạo tâm lý bình thường để các em dự thi, đồng thời bố trí hội đồng thi, cán bộ coi thi và lực lượng giám sát độc lập, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao vai trò của báo chí và dư luận trong việc phát hiện các dấu hiệu bất thường của kỳ thi. "Nhiều vụ việc tiêu cực trong thi cử được phát hiện không chỉ nhờ cơ quan chức năng hay phân tích dữ liệu của Bộ mà còn từ phản ánh của báo chí và dư luận. Chúng tôi coi đây là kênh thông tin quan trọng giúp cơ quan quản lý kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm và hoàn thiện cơ chế, chính sách", ông nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ GDĐT sẽ luôn công khai, minh bạch trong xử lý vụ việc và đặt quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh lên hàng đầu.

"Trong kết luận của Phó Thủ tướng, có 4 lần nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm danh dự, tâm lý, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. Điều này không chỉ áp dụng đối với 328 thí sinh tại Tuyên Quang mà còn đối với toàn bộ học sinh trên cả nước", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định.