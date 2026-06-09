Thí sinh cần làm gì nếu mất giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT?

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thất lạc giấy báo dự thi không đồng nghĩa với việc thí sinh bị tước quyền tham gia kỳ thi. Thí sinh hoàn toàn có thể dự thi bình thường nếu thực hiện đúng các thủ tục xác minh theo hướng dẫn của Điểm thi.

Đối với học sinh lớp 12, nếu phát hiện mất giấy báo dự thi trước ngày thi, cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận văn phòng của nhà trường, nơi đăng ký dự thi, để được hỗ trợ kiểm tra thông tin trên hệ thống và hướng dẫn phương án thay thế kịp thời.

Đối với thí sinh tự do, ngay khi phát hiện thất lạc giấy tờ, cần đến trực tiếp địa điểm đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để đề nghị hỗ trợ xử lý. Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể chủ động đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tra cứu, kiểm tra lại các thông tin quan trọng như số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và lịch thi cụ thể.

Trong trường hợp sát ngày thi hoặc đến tận buổi làm thủ tục dự thi mới phát hiện mất giấy báo thi, thí sinh cần hết sức bình tĩnh và có mặt đúng thời gian quy định tại Điểm thi.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 10/6, thí sinh sẽ đến phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin nếu có và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào môn thi đầu tiên vào ngày 11/6.

Khi đến Điểm thi, thí sinh cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùng Phiếu đăng ký dự thi để làm căn cứ đối chiếu. Thí sinh cần báo cáo trực tiếp với Trưởng Điểm thi hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi để trình báo tình hình và nhận hướng dẫn xử lý.

Lãnh đạo Điểm thi sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân của thí sinh với danh sách trích ngang và hồ sơ gốc được lưu trữ tại Điểm thi. Nếu các thông tin hoàn toàn trùng khớp, Trưởng Điểm thi sẽ xem xét, hướng dẫn thí sinh làm cam đoan và tạo điều kiện tối đa để thí sinh tham gia kỳ thi theo đúng quy định pháp lý.

Để tránh những sự cố đáng tiếc trước ngày thi, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh nên kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ giấy tờ cần thiết từ sớm. Đồng thời, thí sinh nên chụp ảnh hoặc lưu bản điện tử các giấy tờ này trên điện thoại của người thân để thuận tiện tra cứu, đối lưu thông tin trong các trường hợp khẩn cấp.