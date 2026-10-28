Đình chỉ 4 tháng cơ sở mẫu giáo bạo hành trẻ em

UBND phường Mỹ Ngãi (Đồng Tháp) đã có quyết định đình chỉ hoạt động 4 tháng với Lớp Mẫu giáo tư thục Tuệ Minh, do bà Lê Phương Hà (SN 1985) làm chủ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ tại cơ sở mẫu giáo này liên tục dùng tay đánh một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi. Sau khi clip đăng tải, rất nhiều người dân tỏ ra bức xúc.

Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, chính quyền vào cuộc kiểm tra và xác định có sự việc bạo lực đối với trẻ em trong quá trình chăm sóc, giáo dục tại cơ sở trên.

Căn cứ quy định hiện hành, UBND phường Mỹ Ngãi quyết định đình chỉ hoạt động đối với Lớp Mẫu giáo tư thục Tuệ Minh 4 tháng.

UBND phường Mỹ Ngãi yêu cầu chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm quyết định, lập tức tạm dừng toàn bộ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.