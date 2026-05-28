Tây Ninh: Học sinh lớp 5 bị bạn học dùng kéo tác động vào đầu phải nhập viện cấp cứu

​Sáng 28/5, thông tin từ UBND xã An Ninh (Tây Ninh) đã có báo cáo chính thức về trường hợp một học sinh nam Trường tiểu học An Ninh Đông bị bạn cầm kéo tác động vào vùng đầu gây thương tích nghiêm trọng trong khuôn viên nhà trường. Do vết thương nặng, trường và gia đình chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 3 TP.HCM cấp cứu.

​Trường tiểu học An Ninh Đông (Tây Ninh) nơi xảy ra vụ học sinh bị tác động kéo vào đầu phải vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 ngày 26/5, tại Trường Tiểu học An Ninh Đông đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai học sinh lớp 5/5 tên L.T.A. và P.H.T. (cùng 11 tuổi) trong khuôn viên trường học.

Lúc này, học sinh A. đã có hành vi cầm kéo tác động vào đầu khiến em T. bị chấn thương vùng đầu. Phát hiện sự việc, các giáo viên lập tức đưa em T. đến Trạm y tế xã An Ninh để sơ cứu, khâu nhiều mũi trên đầu. Nhưng do học sinh biểu hiện nôn ói liên tục, gia đình đã nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Xuyên Á Hậu Nghĩa (Tây Ninh) để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ nhận định tình trạng của bệnh nhi chuyển biến nặng, vượt quá khả năng điều trị tại chỗ nên đã quyết định chuyển gấp em lên Bệnh viện Nhi Đồng 3 TP.HCM tiếp tục điều trị chuyên sâu.​

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nam sinh này vẫn đang được các bác sĩ và gia đình tích cực theo dõi, điều trị.

​Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã An Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ, xử lý vụ việc.