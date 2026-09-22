Tạm đình chỉ điểm giữ trẻ chui đánh bé trai 7 tuổi bầm tím ở Khánh Hòa

Ngày 22/9, ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lâm cho biết, địa phương đã chỉ đạo Phòng Văn hóa phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra nơi đánh bé trai 7 tuổi tại thôn Bắc Vĩnh (xã Cam Lâm).

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, nơi trông giữ trẻ này không phải là cơ sở giáo dục tư thục mà do hộ dân đón, trông giữ trẻ để cho ăn vào buổi trưa. Qua kiểm tra ban đầu xác định nơi trông giữ trẻ không có giấy phép hoạt động, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và địa phương đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động từ trưa nay (22/9)

Bé trai N.Đ.G.P (7 tuổi, xã Cam Lâm, Khánh Hòa) bị đánh bầm tím. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, qua làm việc ban đầu, nơi giữ trẻ này đã thừa nhận đánh bé trai N.Đ.G.P. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với gia đình, đồng thời đưa bé đi giám định, kiểm tra tình hình sức khỏe để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều vết bầm trên người của bé trai N.Đ.G.P khiến cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh Trang là mẹ của bé rất bức xúc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Như Dân Việt đã thông tin, bà Nguyễn Thị Minh Trang (tổ dân phố Tân Hải, xã Cam Lâm, Khánh Hòa là mẹ của bé N.Đ.G.P) bức xúc, cho biết: "Do gia đình bận công việc nên tôi gửi bé tại một căn nhà giữ trẻ ở thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Lâm để trông giữ chăm sóc, cho ăn uống rồi chiều đón về nhà. Tuy nhiên, sau đó gia đình phát hiện thấy trên người cháu bé xuất hiện nhiều vết bầm tím".

Qua kiểm tra bước đầu xác định nơi đánh bé trai 7 tuổi hoạt động không có giấy phép và không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: C.T

Bà Nguyễn Thị Minh Trang cho biết thêm, thấy cháu bé bị bầm tím nhiều trên tay, chân, tâm trạng bé sợ, gia đình lo lắng đã liên hệ lại với người giữ trẻ và mong cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Thế nhưng, từ ngày 20/6 đến nay gia đình vẫn chưa thấy người giữ trẻ đến xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe của bé.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.