Sở GD-ĐT Bắc Ninh nói gì về nghi vấn gian lận thi cử ở trường THPT Lương Tài?

Học sinh và gia đình bị áp lực vì thông tin trên mạng xã hội

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng phản ánh nghi vấn vi phạm quy chế thi liên quan đến các thí sinh tại phòng thi 1837, điểm thi đặt tại Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Các nội dung đăng tải đề cập đến kết quả bài thi môn Toán của một thí sinh, đồng thời đặt nghi vấn về việc sử dụng điện thoại, trao đổi bài và trách nhiệm của cán bộ coi thi.

Thông tin về quan hệ gia đình của một trong những học sinh cũng bị đưa lên mạng, kéo theo nhiều bình luận. Trong khi cơ quan có thẩm quyền chưa công bố kết luận, tên tuổi và một số thông tin cá nhân của các em đã được chia sẻ rộng rãi.

Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Ông Hoàng Đình Luận, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, đồng thời là phụ huynh của em H.T.P.N cho biết, con gái ông dự thi tại phòng thi 1837. Sau khi các bài đăng xuất hiện, con gái ông đã rất lo lắng, bỏ ăn và mất ngủ, chịu áp lực vì thông tin cá nhân cùng quan hệ gia đình bị công khai khi sự việc chưa được làm rõ.

Gia đình ông không phản đối việc cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra các phản ánh liên quan đến kỳ thi. Nếu phát hiện sai phạm, bất kỳ cá nhân nào có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định. Điều khiến gia đình bức xúc là các nội dung chưa được kiểm chứng đã được đăng tải theo hướng khẳng định, kèm theo thông tin có thể nhận diện học sinh và người thân. “Gia đình mong vụ việc được xác minh đến cùng. Nếu có sai phạm thì phải xử lý nhưng nếu thông tin không đúng thì cũng cần làm rõ ai là người cung cấp, đăng tải và phát tán, mục đích là gì”, ông Luận nói.

Theo ông Luận, việc xem xét trách nhiệm của người đăng tải chỉ có thể được đặt ra sau khi cơ quan chức năng xác định nội dung phản ánh đúng hay sai và nguồn thông tin có căn cứ hay không. Gia đình đã động viên em N. bình tĩnh, phối hợp cung cấp thông tin khi được yêu cầu và chờ kết luận chính thức. Ông Luận cho biết điều gia đình mong muốn lúc này là một kết quả xác minh rõ ràng, không bỏ qua nghi vấn nhưng cũng không để những người chưa bị kết luận vi phạm tiếp tục chịu sự quy chụp.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn liên quan đến kết quả thi môn Toán của một thí sinh tại Trường THPT Lương Tài.

Liên quan sự việc trên, lãnh đạo nhà trường và phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã liên hệ trực tiếp qua điện thoại với em N.T.T.N, khi nữ sinh này đang đi du lịch cùng gia đình.

Em N. cho biết tâm lý hiện nay đã ổn định trở lại sau những ngày đầu bị ảnh hưởng bởi các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Nữ sinh này xác nhận đã làm việc, cung cấp thông tin cho cơ quan công an và đang chờ kết quả xác minh.

Theo lời N., em không sử dụng điện thoại và không nhận sự hỗ trợ trong quá trình làm bài thi. Việc xác định có hay không vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng. "Khi trực tiếp trình bày những nội dung cụ thể với nhà trường và cơ quan công an xong thì em cảm thấy bình tĩnh hơn, tâm lý thanh thản hơn và mong muốn sự việc sớm có kết luận để các thông tin liên quan được làm rõ", em N. chia sẻ.

Nhà trường phối hợp cung cấp hồ sơ

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết, nhà trường đã báo cáo cơ quan quản lý ngay sau khi nắm được thông tin. Nhà trường đã rà soát những nội dung thuộc phạm vi quản lý, làm việc với các học sinh liên quan và phối hợp cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về sự việc với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV)

Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cũng cho rằng các phản ánh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT phải được tiếp nhận và kiểm tra nghiêm túc. Quan điểm của nhà trường là không né tránh, không bao che nếu phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, việc xác định có hay không vi phạm phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh chính thức, không thể chỉ dựa trên những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Nhà trường cũng đã kiểm tra lại hồ sơ học tập của các học sinh bị nhắc tên. Theo thông tin do Trường THPT Lương Tài cung cấp, các em có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Ông Quý cho biết, hồ sơ học tập là dữ liệu để đối chiếu, không phải căn cứ thay thế việc xác minh diễn biến trong phòng thi. Những nội dung như thí sinh có mang thiết bị vào phòng, trao đổi bài hoặc nhận sự hỗ trợ hay không phải được làm rõ từ hồ sơ phòng thi, lời trình bày của những người liên quan và các tài liệu có giá trị kiểm chứng. Bên cạnh việc phối hợp với cơ quan chức năng, nhà trường đã gặp gỡ, động viên các học sinh nhằm ổn định tâm lý.

"Nếu kết quả xác minh cho thấy có sai phạm, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm. Trường hợp phản ánh không có căn cứ, cũng cần có thông tin chính thức để bảo vệ quyền lợi và danh dự của những người bị nhắc tên", ông Hoàng Văn Quý nhấn mạnh.

Bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm

Lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với nhà trường, hội đồng chấm thi và các cơ quan liên quan rà soát những nội dung thuộc phạm vi chuyên môn.

Theo đại diện Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, kết quả rà soát bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. "Đây mới là kết quả kiểm tra ban đầu của ngành giáo dục. Kết luận cuối cùng về vụ việc vẫn phải chờ cơ quan công an hoàn tất quá trình xác minh".

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Đến thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ để kết luận các thí sinh vi phạm quy chế. Trách nhiệm của người đăng tải thông tin cũng chỉ có thể được xem xét sau khi nội dung phản ánh, nguồn cung cấp và mục đích phát tán được làm rõ", lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin khi cơ quan chức năng công bố kết luận chính thức.