Sáng nay, gần 5.600 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, gần 5.600 thí sinh đến từ 205 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT trên địa bàn thành phố, được chia thành hai bảng thi.

Đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. (Ảnh: GDTĐ)

Bảng A là kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, dành cho học sinh thuộc các trường THPT không chuyên, hoặc học sinh không thuộc lớp chuyên tại trường THPT chuyên. Kết quả thi là căn cứ xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Bảng A có 6 điểm thi tại các trường THPT Tây Hồ, Phúc Thịnh, Mỹ Đình, Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Ngọc Hồi và THPT chuyên Sơn Tây.

Bảng B dành cho học sinh toàn thành phố, kết quả vừa được sử dụng để xếp giải học sinh giỏi thành phố, vừa làm căn cứ lựa chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Bảng B có 3 điểm thi. Trường THPT Việt Đức tổ chức các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật.

Số lượng thí sinh dự thi tại từng bảng.

Lễ khai mạc kỳ thi diễn ra lúc 7h sáng 14/9. Từ 8h đến 11h cùng ngày, thí sinh thi tất cả các môn của Bảng A và Bảng B, thời gian làm bài 180 phút.

Ngày 15/9, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ của Bảng B tiếp tục thi trong 180 phút. Riêng môn Ngoại ngữ có phần thi nói theo ca.

Đối với Bảng B, Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính; các môn khác thi viết. Vật lý, Hóa học và Sinh học có thêm phần lý thuyết thực hành, thực nghiệm; các môn Ngoại ngữ có thêm phần thi nói.

Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm 20.

Lịch thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027.

271 phòng thi, gần 1.000 cán bộ làm nhiệm vụ

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 271 phòng thi chính thức và 9 phòng thi dự phòng, đồng thời điều động 988 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức và coi thi.

Theo phương án tổ chức, trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi là lãnh đạo các trường THPT khác nhau. Mỗi phòng thi có hai giám thị thuộc hai trường phổ thông khác nhau nhằm bảo đảm yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan.

Kết quả Bảng A được sử dụng để xếp giải học sinh giỏi cấp thành phố. Với Bảng B, kết quả thi đồng thời là căn cứ lựa chọn lực lượng tham gia các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Hà Nội.