Cận cảnh ngôi trường trăm tuổi kiến trúc châu Âu ở Ninh Bình

Nằm giữa trung tâm phường Nam Định, Trường THPT B Nguyễn Khuyến nổi bật với khuôn viên xanh mát và gây ấn tượng bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn châu Âu.

Điểm nhấn nổi bật của Trường THPT B Nguyễn Khuyến là dãy nhà 3 tầng được xây dựng từ thời Pháp, cách đây hơn 100 năm. Nhìn từ trên cao, công trình tựa như dáng dấp một con tàu lớn.

Công trình này trước kia vốn là Trường thánh Tô - Ma (Saint Thomas d'Aquin) được thành lập năm 1924, là nơi đào tạo những giáo viên Công giáo cho các trường dòng nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 1941.

Tháng 9/1976, Trường THPT B Nguyễn Khuyến được thành lập và kế thừa toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của Trường thánh Tô - Ma trước đây.

Trường THPT B Nguyễn Khuyến được xây dựng theo phong cách Gothique, mang nét kiến trúc khác biệt so với các ngôi trường ở Ninh Bình.

Dù các chi tiết trang trí không quá cầu kỳ, công trình vẫn tạo dấu ấn bởi những đường nét hài hòa, tinh tế và giá trị thẩm mỹ nổi bật.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, từ khi tiếp nhận cơ sở, nhà trường vẫn giữ nguyên toàn bộ kết cấu ban đầu của nhà cổ, chỉ tiến hành tu bổ, sơn sửa để bảo đảm an toàn và tính thẩm mỹ.

Các lớp học tại dãy nhà cổ có trần cao, mỗi phòng có diện tích từ 60-80m2, được bố trí nhiều cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp không gian học tập luôn thoáng đãng. mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp.

Phía ngoài hành lang cũng được bố trí nhiều cửa sổ.

Điểm đặc biệt của dãy nhà cổ là hành lang vòng cung ôm trọn các lớp học, khiến không ít người lần đầu tới trường có cảm giác như lạc vào một “mê cung” thu nhỏ. Nhiều người khi mới đến, khi đi cùng 1 chiều sẽ bị lặp lại điểm xuất phát.

Với nhiều thế hệ học sinh Trường THPT B Nguyễn Khuyến, được học tập dưới mái trường giàu truyền thống, mang kiến trúc độc đáo ấy là niềm tự hào lớn lao. Và rồi, từng góc nhỏ, từng ô cửa đều trở thành những ký ức không thể phai mờ.