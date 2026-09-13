Lớp có 8 học sinh đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) hôm 10/9 cho biết lớp chuyên Tiếng Trung khóa 2024-2026 (E55) đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Lớp có 49 học sinh, đông nhất khối. Trong đó, 8 em trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), hai trường danh giá của Trung Quốc và trong top đầu thế giới. Đây là con số kỷ lục với một lớp học. Bởi mỗi năm, Việt Nam thường có khoảng 10-20 học sinh trúng tuyển một trong hai đại học này.

16 em khác giành học bổng du học, trong đó ba em nhận gói hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng đi Mỹ. Trong mùa tuyển sinh đại học vừa qua, một học sinh đỗ thủ khoa đầu vào của trường Đại học Ngoại thương.

Cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ, bày tỏ sự tự hào trước thành tích của học trò. Theo cô, để lớp chuyên Tiếng Trung đạt được thành tích đa dạng như trên, trường chú trọng phát triển kỹ năng, khả năng học tập độc lập, tư duy đa chiều và thích ứng với sự thay đổi.

Ngoài Tiếng Trung là môn chuyên với 13 em đạt giải quốc gia, học sinh còn được học ngoại ngữ hai để mở rộng con đường học tập và phát triển nghề nghiệp. Nhờ vậy, hầu hết đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 6 (cao nhất), nhiều em sở hữu IELTS 8-8.5.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập năm 1969, là trường chuyên duy nhất trong cả nước đào tạo 7 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 600 học sinh lớp 10.

Lớp chuyên Tiếng Trung niên khóa 2024-2026 (E55) cùng các cô giáo, trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Nhà trường cung cấp