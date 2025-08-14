Đồng phục học sinh thống nhất toàn tỉnh: Tiện lợi hay mất bản sắc?

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2025-2026.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống, cụ thể quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng từng trường, không có các phụ kiện khác màu; không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Đồng phục học sinh giống nhau được tỉnh Khánh Hòa (cũ) thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Thuận với tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa (mới), lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa (mới) tiếp tục ra văn bản để thống nhất về đồng phục học sinh trên toàn địa bàn. Điều này gây bất ngờ cho một số phụ huynh ở tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, Sở cũng đã hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh đã có đồng phục riêng thì vẫn sử dụng bình thường trong năm học 2025-2026, năm học tới nữa mới áp dụng đồng phục cho toàn tỉnh.

Như vậy, trong năm học mới này nếu học sinh trường nào của Khánh Hòa đã mua đồng phục riêng của trường thì vẫn tiếp tục được mặc.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ủng hộ vì tiết kiệm

"Quy định này nên được áp dụng, tránh việc phụ huynh đầu năm phải chạy theo mốt đồng phục của trường, rất tốn tiền. Thực tế, nhiều trường còn thay đổi mẫu đồng phục liên tục, gây khó cho phụ huynh", một phụ huynh thẳng thắn.

Một phụ huynh khác cũng đồng tình: "Khi đồng phục học sinh thống nhất trong toàn tỉnh, anh em trong nhà có thể mặc lại đồ của nhau, đỡ lãng phí. Còn giờ, mỗi trường mỗi kiểu, đó là chưa kể nhiều trường giá một bộ đồng phục khá cao nhưng chất lượng không tương xứng (vải xấu, khó thấm hút, nhanh bay màu...)".

Ở góc độ học sinh, Lê Việt, học sinh lớp 12 Trường THPT Thủ Đức, TP.HCM, cho rằng tính hợp lý của quy định trên sẽ phụ thuộc vào điều kiện và mức sống từng địa phương.

"Tại tỉnh Khánh Hòa, cuộc sống của nhiều người dân còn vất vả nên việc học sinh các trường cùng chung một mẫu đồng phục cũng là một ý hay. Việc này sẽ giảm bớt khó khăn cũng như gánh nặng tài chính cho các gia đình vì năm học mới rất nhiều thứ phải lo" - Việt nói.

Đồng phục nên là bản sắc riêng của từng trường

Quy định trên của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nhận được nhiều bình luận đồng tình lẫn chiều ngược lại.

Đồng phục học sinh là nét bản sắc riêng của từng trường. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Một số ý kiến khác bày tỏ, đồng phục của từng trường không chỉ là biểu tượng mà còn công cụ hữu ích để quản lý học sinh.

Về quan điểm này, em Lê Việt nói thêm, tại TP.HCM, nếu quy định chỉ một mẫu đồng phục như trên sẽ không phù hợp. Lý do, tại TP.HCM có rất nhiều trường, mỗi trường có đặc trưng riêng và điều đó được thể hiện phần nào qua đồng phục học sinh. Có những bộ đồng phục mang dấu ấn và nét đặc trưng riêng, chẳng hạn màu áo tím được gắn với cái tên Gia Long (ngày nay là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

“Tại TP.HCM, chúng em thường gọi vui đồng phục Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu là "long bào". Để được khoác trên mình bộ đồng phục đó, các bạn học sinh sẽ phải nỗ lực rất nhiều” – Việt chia sẻ.

Bảo Nghi, học sinh lớp 10 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, nhấn mạnh: “Đồng phục tạo nên nét riêng của từng trường. Khi chọn trường cấp ba, tụi em cũng xem đồng phục như một yếu tố khá quan trọng, nó thể hiện cá tính và khiến mình tự hào khi mặc trên người".

Chị Minh Châu, TP.HCM, cũng cho rằng, thống nhất một mẫu đồng phục cho toàn tỉnh là quá cứng nhắc. Tại TP.HCM, dù các trường có đồng phục riêng nhưng giữ nguyên từ trước đến nay, hiếm có sự thay đổi. Nếu anh em học cùng trường vẫn có thể mặc đồ của nhau.

Đồng quan điểm, một phụ huynh khác cũng cho hay không nên chỉ có một mẫu đồng phục cho các trường. Mỗi trường nên có đồng phục riêng để thầy cô nhận biết học sinh trường mình, người ngoài biết được đâu là học sinh trường nào. Học sinh trường chuyên, trường top đầu khi khoác lên đồng phục trường mình cũng là niềm vinh dự và là sự ghi nhận cố gắng, tài năng của các em.

"Cái cần quan tâm là giá thành, chất lượng của đồng phục", phụ huynh này góp ý thêm

Đồng phục không chỉ là trang phục

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM, đánh giá chủ trương của ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa là giảm bớt chi phí đầu năm cho phụ huynh và tạo sự đồng đều, giản dị trong học đường. Mục tiêu này rất nhân văn.

Theo ông Phú, đồng phục không chỉ là trang phục mặc hằng ngày, mà còn là “bộ nhận diện thương hiệu” của mỗi trường. Không ít học sinh đã chọn thi vào một ngôi trường chỉ vì yêu thích bộ đồng phục ấy – đó là minh chứng rõ ràng rằng đồng phục có sức lan tỏa và truyền cảm hứng. Tuy nhiên, để đồng phục thực sự xứng đáng với vị trí đó, sản phẩm cần đảm bảo chất liệu vải tốt, kiểu dáng đẹp, đường may cẩn thận và giá thành hợp lý. Đây là trách nhiệm mà lãnh đạo nhà trường cần quan tâm, từ khâu thiết kế, chọn nhà cung cấp, đến kiểm soát chất lượng.

"Điều quan trọng là đồng phục nên mang tính gợi ý chứ không ép buộc. Nếu phụ huynh muốn mua vải riêng may cho con vẫn nên được chấp nhận, miễn bảo đảm đúng màu sắc, kiểu dáng cơ bản. Với các em nữ sinh cá tính mạnh, có thể linh động lựa chọn quần tây và áo sơ mi trắng thay vì bắt buộc mặc đầm, vừa tôn trọng sự đa dạng cá nhân, vừa giữ được nét chỉnh tề, thanh lịch" - ông Phú nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng cho rằng, nếu áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh, việc này cần tính đến phương án cung ứng thật minh bạch, công khai để mọi người yên tâm rằng việc chọn nhà sản xuất hoàn toàn vì lợi ích chung.