Vì sao thí sinh được khuyên mặc gọn gàng khi dự thi tốt nghiệp THPT?

Khuyến cáo mặc trang phục gọn gàng, hạn chế áo khoác dày

Nhằm chủ động phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, lực lượng chức năng đề nghị thí sinh lưu ý về trang phục dự thi. Theo Công an TP. Hà Nội, thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, siêu nhỏ, dễ ngụy trang dưới dạng tai nghe, camera hoặc giấu trong vật dụng cá nhân để truyền đề thi và nhận đáp án từ bên ngoài.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội cho biết, các điểm thi cần quán triệt thí sinh hạn chế mặc quần áo quá rộng, dài hoặc nhiều túi. Thực tế tại một số điểm thi, nhiều học sinh vẫn mặc áo khoác đồng phục dày dù thời tiết tháng 6 rất nắng nóng. Lực lượng công an nhận định, áo khoác rộng, dày dễ bị lợi dụng để cất giấu thiết bị công nghệ cao. Do đó, các điểm thi khuyến cáo thí sinh mặc trang phục gọn gàng, hạn chế quần áo nhiều lớp.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cũng khuyên sĩ tử nên mặc đồng phục của trường để bảo đảm tính nghiêm túc và thuận tiện.

Gửi tư trang đúng nơi quy định, kiểm tra kỹ đề thi

Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT của Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, yêu cầu các điểm thi phải bố trí khu vực riêng để thí sinh gửi đồ dùng cá nhân. Thí sinh được khuyến cáo không mang theo đồ đạc cồng kềnh, vật dụng giá trị và tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi.

Trước khi phát đề, giám thị sẽ nhắc nhở thí sinh kiểm tra lại tư trang một lần cuối. Thí sinh vi phạm sẽ bị đình chỉ thi và phải ở tại phòng chờ cho đến khi hết giờ làm bài để bảo đảm tính bảo mật.

Về quy trình phát đề, ông Nghiêm Văn Bình nhấn mạnh toàn bộ túi đề thi phải được cho thí sinh chứng kiến còn nguyên niêm phong trước khi mở. Sau khi nhận đề, thí sinh có 5 phút để kiểm tra tình trạng đề thi và phải báo ngay nếu có bất thường.

Sau thời gian này, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi của mình. Đối với bài thi tổ hợp, đề thi và giấy nháp của môn thi trước sẽ được niêm phong tại phòng cho đến khi kết thúc toàn bộ buổi thi. Khi phát sinh tình huống bất thường, giám thị không tự ý xử lý mà phải báo cáo ngay với Trưởng điểm thi để giải quyết theo đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tại 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Công tác chấm thi được thực hiện từ ngày 13 đến 30/6, kết quả thi dự kiến công bố lúc 8 giờ ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối ở tất cả các khâu và tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ coi thi.