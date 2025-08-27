Phụ huynh phản ứng vì trường yêu cầu học sinh mặc đồng phục "lộn xộn, diêm dúa"

Sáng 26-8, ông Hoàng Viết Việt - Chủ tịch UBND xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã nắm được thông tin phụ huynh phản ứng việc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng dự kiến đổi đồng phục học sinh cho năm học mới.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, nơi xảy ra lùm xùm về đồng phục học sinh

Theo ông Việt, việc đổi đồng phục học sinh chỉ mới được trường bàn bạc, chưa ban hành văn bản cụ thể và xã đã chỉ đạo dừng ngay.

"Đầu năm học mới, xã quán triệt vấn đề thu chi tại các trường học, tránh xảy ra tình trạng lạm thu. Quan điểm của chúng tôi là thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí, trong đó có việc may thêm đồng phục học sinh" – ông Việt khẳng định.

Trước đó, một số phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã đăng tải lên mạng xã hội chuyện mỗi tuần học sinh phải mặc 3 loại đồng phục đủ màu sắc đến trường.

Theo phản ánh của phụ huynh, năm 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có đồng phục màu vàng cho học sinh. Đến năm học 2024-2025, nhà trường thống nhất mua thêm đồng phục áo cam cho học sinh. Đến đầu năm học 2025-2026, trường đổi tiếp đồng phục sang quần hoặc váy nâu nhạt, áo xanh lá.

Như vậy, ngoài quần xanh áo trắng, đồ thể dục, học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng còn có thêm 3 áo đồng phục vàng, cam, xanh.

Phụ huynh phản ứng về việc học sinh phải mặc đồng phục nhiều màu sắc luân phiên trong tuần

Mới đây, trên nhóm Zalo, giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã thông báo: "Thứ hai, thứ tư mặc áo xanh; thứ ba, thứ năm mặc áo cam và thứ sáu mặc áo trắng hoặc xanh hoặc cam. Riêng ngày nào có tiết thể dục thì mặc đồ thể dục".

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng lý giải cuối năm học 2024-2025, hội phụ huynh đã bàn bạc, triển khai đồng phục màu xanh giá 145.000 đồng/bộ nhằm xây dựng "thương hiệu nhà trường". Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai việc này, một số phụ huynh đã phản ứng.

"Đa số phụ huynh đồng tình, chỉ có một số ít người phản ứng. Do đó, nhà trường quyết định sẽ trả lại đồ đã đặt cho đơn vị sản xuất, mong rằng họ sẽ thông cảm" - ông Quân thông tin.

Nói về việc mặc các loại đồng phục như đã thông báo trên nhóm Zalo, lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cho rằng cô tổng phụ trách đội nhà trường có phần vội vàng vì trường chưa triển khai. Nhà trường xin rút kinh nghiệm trong vụ việc này.