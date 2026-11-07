Nhiều giáo viên hợp đồng bị 'treo' lương từ tháng 6

Một nhân viên hợp đồng tại trường THCS Nghi Hương cho biết hồi tháng 5, chị mừng rỡ nhận được khoảng 40 triệu đồng tiền lương dồn ứ từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài, từ tháng 6 đến nay, nguồn thu nhập tiếp tục đứt quãng.

"Ba tháng nay, tôi lại phải đi vay mượn khắp nơi để lo cho gia đình", chị ngậm ngùi.

Khoảng 30 giáo viên, nhân viên hợp đồng, từ mầm non đến THCS ở Cửa Lò rơi vào tình cảnh tương tự. Phường cho biết đang trông chờ nguồn cấp bù học phí năm học trước (khoản ngân sách rót tương đương số tiền đã miễn học phí cho học sinh để trường hoạt động), dùng chi trả lương tháng 6-8. Trong khi tiền lương từ tháng 9 trở đi phải chờ tỉnh thông qua phương án chi trả mới.

Nhóm trên vốn được UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ký hợp đồng dài hạn, hưởng chế độ phụ cấp và tiền lương tương đương viên chức. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, do sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Nghệ An giao biên chế trực tiếp về các trường. Thay đổi này khiến nhóm lao động hợp đồng do cấp huyện ký trước đây mắc kẹt, bị nợ lương vì không nằm trong khung biên chế được duyệt. Nhiều người kiệt quệ vì phải sống lay lắt, "giật gấu vá vai".

Trong đơn kiến nghị tập thể gửi nhà chức trách đầu tháng 11, họ mong mỏi một phương án tổng thể để ổn định công việc, tránh năm nào cũng thấp thỏm đợi ký hợp đồng ngắn hạn, dù các trường vẫn thiếu giáo viên.

Trường THCS Nghi Hương có hai giáo viên và ba nhân viên hợp đồng thuộc diện này, theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Sơn. Ông cho biết phải cân đối các nguồn thu để trả 350 triệu đồng tiền lương cho họ trong 5 tháng đầu năm. Từ tháng 6 trở đi, việc này phải dừng vì trường chưa được cấp bù học phí kỳ II năm học trước, nguồn chi thường xuyên lại hạn chế.

"Trường rất chia sẻ với các thầy cô nhưng không còn nguồn để ứng trước hay cho vay", thầy Sơn nói, nhìn nhận vướng mắc ở chỗ nhóm lao động nói trên trước đây được ký hợp đồng dài hạn, hưởng lương theo ngạch bậc và phụ cấp như viên chức. Có người đã công tác 21-22 năm, nhận khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng, chênh lệch đáng kể so với cách tính lương hiện nay.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết tình trạng trên không chỉ ở Cửa Lò và nhóm được ký lâu năm, mà với cả giáo viên hợp đồng mới tuyển dụng, do vướng quy định về cơ chế chi trả. Sở đã báo cáo UBND tỉnh, phối hợp các bên liên quan, gồm Sở Tài chính, để đề xuất cấp kinh phí trong thời gian tới.

Hơn 200 người diện hợp đồng trong ngành giáo dục ở Nghệ An năm ngoái từng bị nợ lương. Theo Sở, phần lớn có thâm niên trên 10 năm, nhưng do nhiều năm không có biên chế hoặc không đạt yêu cầu tuyển dụng nên công việc luôn bấp bênh.

Hồi tháng 5, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các xã, phường cân đối nguồn cấp bù học phí để thanh toán khoảng 8,7 tỷ đồng tiền lương cho nhóm này. Trong đó, Cửa Lò nhiều nhất - hơn 2,8 tỷ đồng.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, tháng 10/2025. Ảnh minh họa: Đức Hùng