Cựu hiệu trưởng muốn tặng lương hưu cho người tố cáo gian lận thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Ngày 21/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Thái Quốc Khánh – nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, ông muốn tặng lương hưu tháng 8/2026 cho người dũng cảm tố cáo hành vi gian lận thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Cựu giáo viên 65 tuổi này cho biết, lương hưu của ông hơn 13,2 triệu đồng/tháng.

Ông Thái Quốc Khánh - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu, tỉnh Quảng Trị muốn tặng lương hưu tháng 8/2026 với số tiền hơn 13,2 triệu đồng cho người tố cáo gian lận thi tốt nghiệp ở điểm thi Trường THPT Lê Trực. Ảnh: ông Thái Quốc Khánh cung cấp.

Ông Khánh cho biết, bản thân bất bình với hành vi gian lận, đồng thời khâm phục người đã dũng cảm tố cáo tiêu cực.

“Nhiều người bức xúc với hành vi tiêu cực nhưng không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo. Tôi thật sự khâm phục sự dũng cảm của người đã dám tố cáo hành vi tiêu cực, trong đó có gian lận thi cử ở điểm thi Trường THPT Lê Trực” – ông Khánh chia sẻ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết thông tin tố cáo hành vi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định 11 người liên quan đến gian lận thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, trong đó có 9 thí sinh liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (SN 1979), giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978, giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Ông Trần Đức Lực là tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực; bà Đoàn Thị Thanh Bình là tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Đối với 9 thí sinh được xác định có liên quan trực tiếp, việc xem xét trách nhiệm và xử lý kết quả thi sẽ được tiến hành trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, mức độ tham gia của từng trường hợp và các quy định hiện hành về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đến nay, danh tính người tố cáo gian lận thi tốt nghiệp ở điểm thi Trường THPT Lê Trực vẫn chưa được tiết lộ.