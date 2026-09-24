Thủ khoa trường đại học danh tiếng với điểm tuyệt đối hiếm hoi: Quê Hải Phòng, chưa nhận bằng đã đầu quân công ty lớn

Thủ khoa Trường Đại học Thủy lợi với điểm tuyệt đối 4.0/4.0

Sáng 22/9 là một ngày đặc biệt với Lê Văn Quang, sinh viên lớp 64 Công nghệ thông tin 3, Trường Đại học Thủy lợi. Nam sinh chính thức nhận bằng tốt nghiệp sau những năm miệt mài học tập nhưng ấn tượng với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Trong khóa học hơn 2.000 sinh viên, Quang là sinh viên hiếm hoi đạt mức điểm tuyệt đối từ trước đến nay và trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường trong năm 2026.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Quang bày tỏ niềm vui và hạnh phúc với thành tích này.

Lê Văn Quang, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Thủy lợi với điểm tuyệt đối 4.0. Ảnh: Tào Nga

"Bản thân em từng có một khởi đầu chưa thực sự thuận lợi. Nhưng chính sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè đã giúp em có thêm động lực để thay đổi và bước tiếp. Vì vậy, em hiểu rằng những gì mình có được hôm nay chưa bao giờ là thành quả của riêng mình", Quang xúc động cho biết.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Quang cho rằng điều quan trọng trước hết là phải chủ động ngay từ trước mỗi buổi học. Trước khi lên lớp, thủ khoa Trường Đại học Thủy lợi thường đọc trước slide do giảng viên gửi để nắm được nội dung bài học và xác định cách tiếp cận phù hợp.

Theo Quang, bên cạnh phương pháp học, sự chăm chỉ, kiên nhẫn và kiên trì với mục tiêu cá nhân cũng là những yếu tố quan trọng để duy trì kết quả học tập.

Ngoài ra, với đặc thù ngành Công nghệ thông tin, Quang cho rằng không có cách nào khác ngoài việc thường xuyên luyện tập, đặc biệt với các môn lập trình.

“Đối với những môn lập trình, mình cần rèn luyện thường xuyên để có thể thành thạo với những bài code của bản thân. Còn với những môn xã hội thì không có cách nào khác ngoài học thuộc”, Quang nói.

Quang cho biết, niềm yêu thích công nghệ của mình bắt đầu từ khoảng năm lớp 9. Khi được tiếp xúc với lập trình, nam sinh dần hình thành định hướng theo đuổi lĩnh vực này. Đến khi vào đại học, Quang xác định rõ hơn con đường mình muốn đi và xây dựng từng bước cụ thể cho mục tiêu nghề nghiệp.

Lê Văn Quang nhận chiếc chìa khóa từ GS.TS Nguyễn Trung Việt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi với ý nghĩa mở cánh cửa tương lai cho các tân kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp năm học 2026. Ảnh: TLU

Trong những năm đầu đại học, Quang vẫn dành thời gian đi làm thêm. Với Quang, công việc ngoài giờ học không chỉ giúp kiếm thêm thu nhập mà còn mang lại những va chạm cuộc sống để có trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, từ năm thứ 3 đại học, Quang nghỉ việc làm thêm để tập trung cho ngành học. Với Quang, việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn quan trọng hơn việc tiếp tục kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, Quang đã trở thành nhân viên chính thức của một công ty công nghệ lớn.

Sau khi tốt nghiệp, thủ khoa Trường Đại học Thủy lợi dự định tiếp tục đầu tư cho công việc, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

"Hãy tỏa sáng, hãy đam mê, hãy cháy hết mình để thành công trong tương lai"

Phát biểu tại lễ trao bằng cho hơn 2.000 kỹ sư, cử nhân, gần 100 thạc sĩ và 5 tiến sĩ, GS.TS Nguyễn Trung Việt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi – chúc mừng các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân kỹ sư và tân cử nhân sau một chặng đường học tập, nghiên cứu và rèn luyện.

Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, tấm bằng mà người học nhận được không chỉ là đích đến mà còn là kết quả của cả một quá trình nỗ lực. Lễ tốt nghiệp cũng không phải điểm kết thúc của việc học mà là thời điểm người học bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống.

Trường Đại học Thủy lợi rực rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: TLU

Đối với các tân tiến sĩ, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi cho rằng bậc tiến sĩ là bậc cao nhất trong khoa học, học thuật và nghiên cứu. Từ thời điểm nhận bằng, các tân tiến sĩ chính thức trở thành những nhà khoa học có khả năng nghiên cứu độc lập. GS.TS Nguyễn Trung Việt kỳ vọng các tân tiến sĩ tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu được tích lũy trong quá trình học tập để đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa tri thức và phụng sự đất nước.

Với các tân thạc sĩ, ông cho rằng đây là những người đã được đào tạo chuyên sâu và có năng lực chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định. Kiến thức được tích lũy tại Đại học Thủy lợi cần tiếp tục được vận dụng vào thực tiễn, qua đó khẳng định năng lực bản thân, đóng góp cho cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và xã hội.

Đối với hơn 2.000 tân kỹ sư, cử nhân, GS.TS Nguyễn Trung Việt gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ các sinh viên tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

“Các anh chị tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân kỹ sư và tân cử nhân hãy tỏa sáng, hãy đam mê, hãy cháy hết mình để thành công trong tương lai”, GS.TS Nguyễn Trung Việt nhắn nhủ.