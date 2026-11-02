Hải Phòng: Đình chỉ giáo viên mầm non bị phản ánh tác động trẻ trong giờ ăn

Theo thông tin từ UBND xã An Trường, khoảng 17 giờ 35 phút ngày 1/11/2026, địa phương tiếp nhận phản ánh về việc một giáo viên lớp nhà trẻ tại Trường Mầm non An Trường có hành vi tác động trẻ trong giờ ăn.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Trường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến gia đình cháu bé tại thôn Hòa Giang thăm hỏi, động viên, đồng thời tìm hiểu tình hình vụ việc.

Ngày 2/11, UBND xã An Trường tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan để xác minh phản ánh đối với cô Đào Thị Thu, giáo viên lớp Nhà trẻ 2 tuổi. Theo nội dung phản ánh, trong quá trình chăm sóc trẻ tại trường, giáo viên này có hành vi tác động lên người cháu T.H.M, sinh ngày 10/5/2025.

Trường Mầm non Trường Thành (An Trường) - xã An Trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thu Thuỷ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Trọng Dũng-Phó Chủ tịch UBND xã An Trường, cho biết địa phương đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ nhiệm vụ giảng dạy đối với cô Đào Thị Thu trong thời gian xem xét, xử lý vụ việc.

Nhà trường đồng thời bố trí giáo viên khác thay thế, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không bị gián đoạn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Trường Vũ Trọng Dũng, hành vi của giáo viên Đào Thị Thu là không đúng quy định trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. UBND xã yêu cầu giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, lập báo cáo giải trình chi tiết về vụ việc.

Gia đình cháu T.H.M đã đề nghị nhà trường trích xuất camera tại phòng học vào thời điểm sáng 31/10. Nhà trường đã thực hiện trích xuất video và cung cấp cho phụ huynh theo yêu cầu.

UBND xã An Trường giao Trường Mầm non An Trường căn cứ thẩm quyền để xem xét, xử lý đối với giáo viên Đào Thị Thu, đồng thời chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, tâm lý của cháu M. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để có biện pháp chăm sóc, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của trẻ.

Nhà trường có trách nhiệm báo cáo UBND xã bằng văn bản về vụ việc trước ngày 3/11/2026. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.