Hiệu trưởng trường có học sinh đánh gãy mũi cô giáo: 'Tôi vẫn chưa dám xem video'

Sáng 22/10, ba ngày sau vụ nam sinh lớp 12 bất ngờ đấm vào mặt cô giáo dạy Toán khiến cô bị tổn thương 12% sức khỏe, chúng tôi trở lại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi để tìm hiểu sự việc.

Ngôi trường nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ ở thôn Kim Anh, xã Nội Bài. Hiện, trường có hơn 1.500 học sinh ở ba khối 10, 11 và 12, học hai ca sáng và chiều.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) ở xã Nội Bài, Hà Nội, nơi xảy ra sự việc nam sinh đánh cô giáo vừa qua.

Lớp 12A5, nơi xảy ra vụ việc, nằm trên tầng 5 của một dãy nhà sát cổng trường. Để lên lớp, chúng tôi phải đi qua 5 tầng cầu thang. Hành lang phía trước các phòng học khá chật hẹp, những cục nóng điều hòa liên tục phả hơi nóng khiến không gian thêm ngột ngạt. Tôi hình dung, sau 45 phút học tập mỗi tiết, khi tiếng trống ra chơi vang lên, hàng trăm học sinh trên tầng 5 lại ùa ra hành lang chật hẹp hoặc đành ngồi lại trong lớp. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khiến việc xuống sân trường vui chơi, vận động cũng trở nên khó khăn.

Lớp 12, nơi xảy ra sự việc nằm ở tầng 5 của dãy nhà.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nhiều lần nhắc đến hai chữ “đau lòng” và việc cần làm lúc này là "ổn định tâm lý thầy cô, học sinh" khi nói về vụ việc vừa xảy ra.

Theo bà Hương, sáng 19/10, khi nhận được thông tin học sinh tấn công giáo viên, bà đang có việc ở gần trường đã lập tức quay lại để xử lý. Cô giáo bị tấn công được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Sau đó, cô tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để chụp chiếu kỹ hơn những tổn thương.

“Thực sự tôi rất sốc. Đến bây giờ tôi vẫn không dám xem lại video vì sợ bị ám ảnh”, bà Hương nói.

Theo nữ hiệu trưởng, ngay sau khi đưa cô giáo đến bệnh viện, nhà trường chủ động thông báo cơ quan Công an, đồng thời mời phụ huynh học sinh liên quan đến làm việc.

Nam sinh sau khi đánh cô giáo được đưa về phòng hội đồng để viết bản tường trình. Tuy nhiên, khi học sinh đang viết tường trình thì cơ quan Công an đã có mặt và tiếp nhận tài liệu phục vụ xác minh.

Bà Hương cho biết, sự việc diễn ra quá bất ngờ. Trong gần 30 năm hoạt động, trường chưa từng xảy ra vụ việc tương tự.

“Là người quản lý, đồng thời cũng là một người mẹ, tôi thực sự rất đau lòng. Mấy ngày qua, tôi liên tục suy nghĩ, trăn trở về sự việc này”, bà nói.

Điều khiến bà Hương suy nghĩ rất nhiều là vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo mà còn tác động tới tâm lý của nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi thông tin với PV.

Cô giáo rất quan tâm học sinh

Cô H. bị tấn công trong sự việc là giáo viên dạy Toán có hơn chục năm trong nghề. Cô công tác tại trường năm thứ 4 và đây là lứa đầu tiên chủ nhiệm từ lớp 10 đến lớp 12. Theo đánh giá của hiệu trưởng, đây là giáo viên quan tâm, gần gũi và có trách nhiệm với học sinh.

Sau khi được điều trị, cô đã được về nhà từ ngày 20/10. Dù sức khỏe và tinh thần chưa hoàn toàn ổn định, cô vẫn bày tỏ mong muốn sớm quay lại trường vì lo lắng cho học sinh trong lớp. Hôm qua, khi lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đến thăm, động viên, cô giáo khóc nhiều. Ban giám hiệu nhà trường động viên cô tiếp tục nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và ổn định tâm lý. Công việc giảng dạy, quản lý lớp trong thời gian này sẽ được đồng nghiệp hỗ trợ.

Trường có phòng tư vấn tâm lý nhưng thiếu nhân sự chuyên trách lĩnh vực.

Đối với nam sinh có hành vi bạo lực đối với cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng cho biết trước khi xảy ra vụ việc, học sinh này chưa từng bị nhà trường xử lý kỷ luật. Về học lực, em này không nổi bật nhưng cũng không yếu kém.

Về phòng chống bạo lực học đường, bà Đỗ Thanh Hương cho biết, đầu năm học, học sinh được phổ biến nội quy, bộ quy tắc ứng xử của nhà trường. Cả học sinh và phụ huynh đều phải ký cam kết chấp hành các quy định trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, nhà trường lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường trong các tiết chào cờ.

Trung bình 1 lần mỗi tuần, lực lượng bảo vệ và Đoàn thanh niên kiểm tra đồ dùng, cặp sách của học sinh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mang vật sắc nhọn hoặc những vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn vào trường.

“Các lần kiểm tra cũng chỉ phát hiện học sinh mang bật lửa. Trường cấm học sinh hút thuốc lá nên em nào mang bật lửa trong người, thầy cô mời phụ huynh tới trao đổi”, bà Hương nói.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, vụ việc học sinh tấn công giáo viên vẫn xảy ra, khiến tập thể nhà trường không khỏi bàng hoàng.

Sự việc đáng tiếc, không ai mong muốn

Bà Hương chia sẻ, đây là sự việc đáng tiếc, không ai mong muốn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã tổ chức họp giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, để động viên, ổn định tinh thần.

Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời phát hiện những biểu hiện tâm lý bất thường của học sinh cả ở trường lẫn tại gia đình, từ đó có biện pháp can thiệp, hỗ trợ phù hợp, ngăn chặn nguy cơ xảy ra những sự việc tương tự.

"Khó khăn hiện nay là trường dù có phòng tư vấn tâm lý nhưng chưa có nhân sự chuyên trách lĩnh vực. Công việc này hiện do cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường kiêm nhiệm. Việc tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh chưa thực sự chuyên sâu. Chính vì vậy mới có sự việc xảy ra như vừa rồi", bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng THPT Mạc Đĩnh Chi nói.

Cô Lê Thị Xuân, giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường Trường THPT Mạc Đĩnh Chi chia sẻ, thời gian qua, không ít học sinh tìm đến phòng tư vấn để được chia sẻ khúc mắc tình bạn, tình yêu, mâu thuẫn gia đình. Riêng nam sinh ở lớp 12A5, trước khi sự việc xảy ra chưa từng đến phòng tâm lý nhờ cô giáo hỗ trợ.

Thông qua các hoạt động trên lớp, giáo viên cũng có thể quan sát, nhận diện sự khác biệt trong tính cách và cách thể hiện cảm xúc của từng học sinh. Trong khi một số em sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, những em khác lại trầm lặng, ít bộc lộ suy nghĩ.

Tất cả những biểu hiện này, theo cô Xuân đều được giáo viên ghi nhận, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và khi cần thiết phối hợp với phụ huynh để hiểu rõ hơn về học sinh, từ đó có cách tiếp cận, hỗ trợ phù hợp.

Từ sự việc học sinh đánh cô giáo ở trường, cô Xuân cho rằng: “Giáo dục học sinh là cả một quá trình, đòi hỏi sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội. Các em đang ở độ tuổi trưởng thành, nhận thức và kỹ năng ứng xử chưa hoàn thiện nên rất cần sự đồng hành, định hướng của người lớn”.