Kỷ lục hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp

Tại Hà Nội, sau những ngày mưa liên tiếp, sớm 11/6, thời tiết dễ chịu, khoảng 27-28 độ C.

Để kịp giờ thi lúc 7h30, nhiều học sinh được bố mẹ đưa tới trường từ hơn 6h. Lâm Anh, lớp 12 trường THPT Yên Hòa, cho biết cách trường hơn 12 km nên đã rời nhà từ 5h30 để tránh tắc đường.

Em đăng ký hai môn tự chọn là Vật lý và Tiếng Anh để kết hợp với điểm Toán, xét tuyển vào các ngành Sư phạm Toán hoặc Sư phạm Vật lý. Vì môn Văn không phải thế mạnh, Lâm Anh mong "đề nhẹ nhàng". Những ngày qua, nữ sinh chủ động đọc lại hướng dẫn làm các dạng bài nghị luận, đọc tin tức thời sự để nắm bắt các vấn đề được quan tâm gần đây và bổ sung dẫn chứng thực tế.

"Em thích những đề tài nghị luận xã hội liên quan thế hệ trẻ vì nội dung gần gũi, còn nghị luận văn học nói về tuổi thơ", Lâm Anh nói.

Thí sinh đến thi ở trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội, sáng 11/6. Ảnh: Hoàng Giang

Học sinh trường THPT Trí Đức (trường nội trú) được giáo viên phát hồ sơ dự thị trước điểm thi trường THPT Mỹ Đình, sáng 11/6. Ảnh: Thanh Hằng

Thí sinh cất đồ đạc cá nhân, cách phòng thi 25m, ở trường THPT Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Giang

Các em chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè trước khi được gọi vào phòng thi môn Văn. Ảnh: Hoàng Giang

Hà Nội năm nay có khoảng 129.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT, đông thứ hai cả nước sau TP HCM (gần 143.000 em).

Dù chỉ cách điểm thi chừng 300 m, Trần Ứng Thủy Tiên, quê Phú Thọ, học sinh trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn, sáng nay được thầy cô "hộ tống" tới điểm thi tại THPT Mỹ Đình lúc 5h30.

Dự định dùng điểm Văn, Địa Tiếng Anh (tổ hợp D15) để đăng ký vào ngành Quan hệ công chúng, Thủy Tiên cũng hồi hộp với đề thi Văn. Em mong gặp "cấu trúc quen thuộc", với yêu cầu viết nghị luận văn học 200 chữ và nghị luận xã hội 600 chữ.

"Em đã ôn kỹ chủ đề công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hội nhập văn hóa", Thủy Tiên nói.

Tại TP HCM, điểm trường THPT Gia Định đón 480 thí sinh trong thời tiết dịu mát, khoảng 27 độ C.

Đến điểm thi từ hơn 6h, Ngân Thư, trường Phổ thông liên cấp Vinschool, vào khu vực giữ đồ để gửi balo rồi trò chuyện với bạn. Thư tỏ ra thoải mái khi đã xác định dùng học bạ đăng ký vào một số trường đại học, không phụ thuộc nhiều vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài Toán, Văn, em chọn Tiếng Anh và Địa lý với mục tiêu mỗi môn trên 7 điểm.

"Văn không phải là thế mạnh nên sáng nay em ăn bánh đậu đỏ để may mắn hơn", Thư chia sẻ.

Cách đó 50m, cô Thụy Anh, giáo viên cùng trường đang dò danh sách, điểm danh học trò. Cô cho biết giáo viên được phân công hỗ trợ học sinh, đề phòng các em ngủ quên hoặc gặp sự cố. Gặp học trò sáng nay, nhiều em còn bắt tay "xin vía" vì cô dạy môn Văn.

Khoảng 6h40, tất cả thí sinh được gọi vào phòng thi, điểm trưởng phát loa nhắc nhở các em kiểm tra lại vật dụng, nhất là điện thoại, đồng hồ thông minh. Nhiều em mang theo máy tính cầm tay được yêu cầu gửi ở khu vực giữ đồ vì không liên quan môn Văn. Một thí sinh quên căn cước công dân được hướng dẫn viết bản cam kết để dự thi bình thường.

Khánh Linh, trường THPT Gia Định, đập tay rồi ôm bạn thân trước khi vào phòng thi. Cả hai mang theo vòng tay màu đỏ - quà tặng may mắn từ thầy giáo dạy Văn. "Văn là môn thi đầu nên em bị khớp tâm lý, thời gian chờ phát đề sẽ hơi căng thẳng", Linh nói, cho biết chọn Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật là hai môn lựa chọn, mục tiêu mỗi môn trên 7,5 điểm để đăng ký vào các ngành Kinh tế.

Thí sinh đến điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM, sáng 11/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Đội tình nguyện viên cổ vũ thí sinh trước giờ thi Văn. Ảnh: Quỳnh Trần

Cô Thụy Anh điểm danh, bắt tay học trò tại trường THPT Gia Định, TP HCM. Ảnh: Lệ Nguyễn

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo động viên thầy cô, thí sinh ở điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh hồi hộp trước giờ vào phòng thi môn Văn, sáng 11/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh chờ đợi bên ngoài phòng thi ở trường THPT Trưng Vương, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Các em bắt đầu được gọi vào phòng thi lúc 6h40, bắt đầu làm bài từ 7h30. Ảnh: Thanh Tùng

Ở Đồng Nai, trời nắng nhẹ. Tại trường THPT Chu Văn An, nhiều thí sinh đến muộn hơn bạn bè, vội vàng lách qua khe cửa để vào. Đến 7h34 - sau giờ phát đề 4 phút, một nữ sinh hối hả xin bảo vệ mở cổng, tuy nhiên vẫn phải qua kiểm tra an ninh bằng máy quét. Theo quy chế, các em được vào thi nếu không muộn quá 15 phút kể từ khi phát đề.

Đây là điểm thi tập trung nhiều con em công nhân lao động ở Biên Hòa. Vừa chở con đến điểm thi, đứng ngoài chờ, chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, cho biết đã xin nghỉ phép hai ngày để chở con đi thi.

"Mặc dù nhà gần trường song tôi vẫn lo cho con quên giấy tờ, ăn uống nghỉ ngơi", chị Hiền nói.

Hơn 35.000 học sinh Đà Nẵng cũng đến trường thi môn Ngữ văn trong thời tiết dịu mát, thoáng đãng sau cơn mưa lớn chiều qua.

Hôm nay, xe tải lớn bị cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường vào khung giờ cao điểm. Tại trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Hòa Cường, rất đông thí sinh có mặt từ 6h.

"Thời tiết mát mẻ giúp em đỡ áp lực hơn. Em chỉ đặt mục tiêu môn Ngữ văn đạt 4-5 điểm nên tâm lý khá thoải mái", thí sinh Trần Nam Tùng chia sẻ.

Ngược lại, Nguyễn Ngọc Hương, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Nam Trà My, nói cảm thấy căng thẳng do đặt 5 nguyện vọng vào ngành Sư phạm Lịch sử.

Năm nay, Đà Nẵng huy động gần 240 cán bộ kiểm tra, giám sát ở các điểm thi, phối hợp lực lượng công an phường, xã ở vòng ngoài. Nhà chức trách cho hay dùng thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại 14 điểm, giúp chặn thiết bị công nghệ cao và điện thoại di động.

Dùng máy quét an ninh trước khi thí sinh vào phòng thi trường THPT Trấn Biên, Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Thí sinh trường THPT Trấn Biên, Đồng Nai, được nữ giám thị quét kiểm tra an ninh, trước khi vào phòng thi. Ảnh: Phước Tuấn

Thí sinh chạy vội đến trường THPT Chu Văn An, Đồng Nai, sáng 11/6. Ảnh: Phước Tuấn

Học trò được tặng nước trước khi vào phòng thi ở THCS Nguyễn Huệ, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Hôm qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ bám sát năng lực, kiến thức theo chương trình phổ thông, có sự cân bằng về độ khó giữa các môn.

Sáng 11/6, thí sinh thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong 120 phút. Chiều nay, thí sinh thi môn Toán trong 90 phút với hình thức trắc nghiệm. Ngày mai, các em thi hai môn tự chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được công bố sáng 1/7. Theo quy chế tuyển sinh 2026, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của ba môn theo tổ hợp từ 15 trở lên.

Đặc biệt, điểm số là cơ sở để thí sinh được xét học bổng nếu đăng ký vào 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và các chương trình tài năng.