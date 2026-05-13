Học phí 6 trường của Đại học Quốc gia TP HCM

Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) là hệ thống đại học lớn nhất nước với quy mô hơn 100.000 sinh viên.

Hiện, 6 trong 8 trường thành viên đã công bố học phí năm học 2026-2027 với hệ đại học.

Ở nhóm chương trình chuẩn, học phí các trường khoảng 25-52 triệu đồng một năm, cao nhất ở trường Đại học Công nghệ Thông tin, thấp nhất ở trường Đại học An Giang (AGU).

Mức tăng phổ biến là từ 1 đến 15 triệu đồng, tương ứng khoảng 4-40% so với năm ngoái. Mức tăng cao nhất thuộc về ngành Thiết kế vi mạch của trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT). Chương trình chuẩn ngành này cao hơn các ngành còn lại gần 10 triệu đồng, dẫn đến chênh lệch lớn so với năm trước.

Với các chương trình tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh, học phí ở khoảng 49,5-88 triệu đồng, thấp nhất là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cao nhất ở Bách khoa. Mức tăng từ 3-8,5 triệu đồng, tỷ lệ 5-13%.

Chi tiết học phí các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM năm 2026 như sau:

Năm nay, 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM chuyển sang xét tuyển kết hợp điểm tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực, thay vì xét riêng từng đầu điểm như trước.

Thí sinh từ 149 trường THPT diện ưu tiên xét tuyển được cộng tối đa 5 điểm nếu đạt 2 yêu cầu: học tối thiểu hai năm tại trường phổ thông, học lực trung bình cả 3 năm đạt loại tốt trở lên. Chính sách này sẽ duy trì đến năm 2028. Từ năm 2029, Đại học Quốc gia TP HCM chỉ cộng điểm với học sinh trường chuyên.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, ngày 5/4. Ảnh: Quỳnh Trần