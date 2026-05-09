Hà Nội đưa hai trường chuyên lên chuẩn quốc tế

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Đó là trường phổ thông dành cho học sinh có năng lực nổi trội, được học chuyên sâu, tham gia nghiên cứu và dự án, được rèn luyện ngoại ngữ học thuật và kỹ năng để có thể đóng góp cho đất nước và cạnh tranh bình đẳng trong môi trường học thuật toàn cầu.

Học sinh hai trường chuyên được thi tuyển đầu vào chặt chẽ.

Theo đề án, mỗi trường chuyên có hướng phát triển khác biệt theo đặc điểm học sinh, giáo viên và mục tiêu.

Trường Chu Văn An có chất lượng ngang tầm tinh hoa thế giới

Trường THPT chuyên Chu Văn An được xây dựng tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trường chuyên trọng điểm quốc gia hàng đầu Việt Nam, có chất lượng giáo dục ngang tầm các trường tinh hoa trong khu vực và thế giới; uy tín học thuật cao, môi trường giáo dục toàn diện và đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước. Nhà trường có khả năng tham gia sâu vào các mạng lưới học thuật quốc tế.

Đến 2035, phấn đấu đạt chất lượng đầu ra đạt chuẩn quốc tế, được các nền giáo dục tiên tiến công nhận; có môi trường học thuật đủ điều kiện tiếp nhận học sinh quốc tế học tập ổn định.

Trong các giai đoạn, trường có các mục tiêu phát triển cụ thể.

Ví dụ: giai đoạn 2026-2030: ít nhất 150 học sinh trúng tuyển đại học tại Anh, Mỹ, Australia, tối thiểu 80 em nhận học bổng quốc tế; thí điểm chương trình tích hợp học thuật sâu cho 3-4 môn; 100% giáo viên đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung 6 bậc; tối thiểu 100 học sinh đạt đầu ra đại học quốc tế thuộc Top 200; tối thiểu 80 học sinh nhận học bổng đại học quốc tế...

Giai đoạn 2031-2035: 90% giáo viên có năng lực dạy song ngữ hoặc theo chuẩn quốc tế, tiếp nhận học sinh các nước hoặc có 1% học sinh trao đổi.

Giai đoạn 2036-2045: tất cả học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, học thuật, công nghệ thông tin quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu, Trường THPT Chuyên Chu Văn An sẽ hỗ trợ học sinh tham gia kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, AP, IB; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng phòng thí nghiệm mở, không gian sáng tạo STEM/STEAM; liên kết và hợp tác với các đại học.

Trường Ams tạo môi trường học thuật có tính dẫn dắt

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đặt ra các mục tiêu về: chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp giáo dục STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm và minh chứng chất lượng.

Giáo dục của trường chuyển trọng tâm từ học lý thuyết sang dự án nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, tối ưu hóa chương trình học, tăng khả năng sử dụng thông tin Toán học, khoa học, kỹ thuật thực tiễn.

Học sinh sẽ được dạy tiếng Anh như công cụ để nghiên cứu, viết luận, thuyết trình và tranh biện. Các em còn được trang bị khả năng phân tích các mối liên hệ giữa kinh tế, xã hội và môi trường, từ đó hình thành tư duy hệ thống để giải quyết các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và bất bình đẳng.

Về lộ trình triển khai, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 2026-2027: chuẩn bị, khởi động, thí điểm; Giai đoạn 2027-2030: triển khai đồng bộ, hoàn thiện điều kiện; giai đoạn 2030-2035: hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng.

Trường này định hướng xây dựng đội ngũ nhân sự tinh hoa, đa dạng hóa nguồn lực chuyên gia nhằm tạo ra một môi trường học thuật có tính dẫn dắt và hội nhập cao; chú trọng đào tạo chuyên sâu và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo định hướng tiệm cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục tích hợp, liên môn và giáo dục STEM/STEAM.

Bên cạnh đó, trường Ams xây dựng các cơ chế phù hợp nhằm thu hút chuyên gia tham gia giảng dạy, tư vấn chuyên môn và cố vấn nghiên cứu.

Trường THPT chuyên Chu Văn An được chuyển đổi từ mô hình công lập có lớp chuyên thành trường chuyên từ năm 2025.

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam được thành lập năm 1985, với nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài hai trường chuyên này, Hà Nội còn hai trường chuyên khác là THPT Chuyên Nguyễn Huệ và THPT Chuyên Sơn Tây.

