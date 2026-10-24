Nam sinh Malaysia livestream cảnh tấn công giáo viên

Vụ việc xảy ra sáng 21/10 tại trường quốc tế Tunku Putra-HELP ở thành phố Kuching, bang Sarawak, Malaysia. Cảnh sát nhận tin báo lúc 8h03 qua đường dây khẩn cấp MERS 999.

Theo Borneo Post, video dài 12 phút 6 giây ghi lại sự việc từ góc nhìn của nam sinh. Trong đoạn phim, em lấy một số đồ vật, gồm bật lửa và rìu, từ ba lô khi đang ở trong nhà vệ sinh. Một chiếc điện thoại dường như được gắn trên đầu để ghi hình trước khi em chạy về phía lớp học.

Hình ảnh sau đó rung lắc khi nam sinh tiến vào lớp, nơi vụ tấn công xảy ra. Điện thoại rơi xuống giữa lúc hỗn loạn, khiến màn hình phát trực tiếp chuyển sang màu đen, nhưng tiếng la hét vẫn vang lên ở phía sau.

Quyền cảnh sát trưởng bang Sarawak, Saifullizan Ishak, xác nhận video lan truyền trên mạng xã hội có liên quan đến vụ việc. Đoạn phát trực tiếp trên Facebook sau đó bị Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia gỡ bỏ. Tuy nhiên, một số hình ảnh và video khác, trích xuất từ camera giám sát trong lớp, lan truyền trên mạng.

Trường quốc tế Tunku Putra-HELP. Ảnh: Borneo Post

Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho biết nam sinh mang pháo đến trường và dùng rìu làm bị thương một giáo viên nữ ở tay. Nhà trường xác nhận giáo viên không bị thương nghiêm trọng và đang hồi phục. Các học sinh trong lớp đã sơ tán, không có người nào bị thương.

Sau sự việc, trường Tunku Putra-HELP tăng cường an ninh, bố trí ba nhân viên cảnh sát hỗ trợ tại khuôn viên và kiểm tra người ra vào. Học sinh được nghỉ sớm ngày 21/10 và trở lại trường vào ngày hôm sau.

Ngày 23/10, Malay Mail dẫn thông tin từ ông Saifullizan cho biết nam sinh vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Tính đến ngày 22/10, cảnh sát đã lấy lời khai của 24 người, gồm giáo viên bị thương, nhân viên y tế, phụ huynh của nam sinh, đại diện nhà trường và các học sinh. Quá trình điều tra tiếp tục được tiến hành.