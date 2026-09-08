Dạy 'chéo môn' cho học sinh mình phụ trách có vi phạm quy định dạy thêm?

Quy định cấm giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường (có thu tiền) đối với "học sinh mà mình đang được nhà trường phân công dạy theo kế hoạch giáo dục" hiện phát sinh hai cách hiểu trái ngược nhau khi áp dụng vào trường hợp dạy "chéo môn". Băn khoăn này vừa được một độc giả gửi đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ.

Cụ thể, trường hợp được nêu ra là giáo viên được nhà trường phân công giảng dạy chính khóa môn A (như môn Tin học), nhưng có bằng cấp hợp pháp để dạy môn B (như môn Toán). Sau đó, giáo viên này tổ chức dạy thêm môn Toán ngoài nhà trường (có thu tiền) cho chính những học sinh mà mình đang dạy môn Tin học trên lớp.

Theo quy định, giáo viên không được tổ chức dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Ảnh mnh hoạ: HB

Thực tế này đang xuất hiện hai luồng quan điểm: Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng hành vi này vi phạm quy định. Bởi lẽ, học sinh đó là đối tượng giáo viên đang trực tiếp quản lý, giảng dạy tại trường (không phân biệt môn học). Việc thu tiền dạy thêm môn khác vẫn tồn tại nguy cơ gây xung đột lợi ích hoặc làm mất tính khách quan trong đánh giá, ứng xử với học sinh.

Luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng không vi phạm. Lý do là giáo viên không dạy thêm môn học mình đang phụ trách chính khóa. Học sinh đăng ký học môn Toán là hoàn toàn tự nguyện, giáo viên không dùng điểm số môn Tin học để chèn ép hay ép buộc học sinh.

Trước thực trạng này, độc giả đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc khái niệm "phân công dạy" được tính theo môn học hay tính theo danh sách học sinh/lớp học để các cơ sở giáo dục có căn cứ thống nhất thực hiện.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT) đã lấy đối tượng học sinh mà giáo viên được nhà trường phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục làm căn cứ xác định phạm vi áp dụng, chứ không xác định theo môn học được phân công giảng dạy hay môn học tổ chức dạy thêm.

Vì vậy, giáo viên không được phép tổ chức dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, dù là dạy môn học khác.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này nhằm phòng ngừa triệt để các xung đột lợi ích có thể phát sinh từ mối quan hệ giữa thầy và trò trong quá trình giảng dạy, giáo dục, qua đó bảo đảm tính khách quan, công bằng trong mọi hoạt động dạy thêm, học thêm.