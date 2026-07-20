Trưởng điểm thi nơi xảy ra vụ việc khởi tố 2 giáo viên ở Quảng Trị: "Tôi làm đúng quy định, sẵn sàng hợp tác điều tra"

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, phóng viên Báo Dân Việt đã trao đổi với ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) là Trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Lê Trực.

Trao đổi với phóng viên, ông Hưng cho biết hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu những người liên quan không phát ngôn về vụ việc.

"Sở đã làm việc với chúng tôi và yêu cầu không phát ngôn về việc này nên tôi không cung cấp gì thêm", ông Hưng nói.

Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), nơi ông Phạm Ngọc Hưng làm Trưởng điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Trần Anh

Tuy nhiên, ông Hưng khẳng định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân luôn làm đúng quy định và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra.

"Về cá nhân tôi thì làm việc đúng theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra muốn cung cấp thông tin gì, tôi luôn sẵn sàng cung cấp", ông Hưng cho biết.

Trước đó, như Báo Dân Việt đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979), giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), giáo viên Trường THPT Lê Trực. Cả hai bị điều tra về hành vi có liên quan đến vụ việc xảy ra tại điểm thi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 giáo viên của Trường THPT Lê Trực để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với 9 thí sinh được xác định có liên quan trực tiếp, cơ quan chức năng cho biết việc xem xét trách nhiệm và xử lý kết quả thi sẽ được thực hiện trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, mức độ tham gia của từng trường hợp và các quy định hiện hành về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của các thí sinh cũng như uy tín của ngành giáo dục.

Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.

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