Quyết định mới nhất của tỉnh Hưng Yên liên quan dự án “Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam”

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 26/6/2026, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định số 2028 về việc thành lập Trường THPT Nghĩa Trụ. Địa điểm của Trường THPT Nghĩa Trụ nằm tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ngôi trường được định hướng phát triển theo mô hình “Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam”.

Đầu tháng 7/2026, UBND xã Nghĩa Trụ đã triển khai các khâu, các bước trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh này quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án Trường THPT Nghĩa Trụ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên Phạm Đồng Thuỵ là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ông: Hà Tiến Thăng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Luyện Văn Tạo – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Bùi Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Đức Cảnh – Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đặng Xuân Phong – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Nguyễn Đức Huỳnh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Quốc Chương – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ là uỷ viên Ban Chỉ đạo.

Trường THPT Nghĩa Trụ được xây dựng trên khu đất rộng gần 4,79ha, thuộc thôn Long Hưng, xã Nghĩa Trụ. Ảnh: UBND xã Nghĩa Trụ

Các ông Phạm Trung Thành – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Trụ, Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả được mời tham gia Ban Chỉ đạo, là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo tổ chức triển khai Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả và các trình tự quy định của pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đã ký quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Trường THPT Nghĩa Trụ.

Tổ giúp việc có 12 người, trong đó ông Đặng Xuân Phong – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hưng Yên làm tổ trưởng. Các ông Nguyễn Đức Huỳnh, Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ, và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là tổ phó. Những nhân sự còn lại là uỷ viên của tổ giúp việc.

Theo quyết định của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Trường THPT Nghĩa Trụ xây dựng kế hoạch và triển khai công tác của Ban Chỉ đạo đảm bảo tiến độ, hiệu quả và các trình tự thủ tục quy định; chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; tham mưu kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phối cảnh Trường THPT Nghĩa Trụ với quy mô 30 lớp học, phục vụ ổn định từ 900 đến 1.200 học sinh và có khả năng mở rộng lên 1.350 học sinh. Ảnh: UBND xã Nghĩa Trụ

Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Tổ giúp việc.

Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Trụ, Trường THPT Nghĩa Trụ (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) được định hướng phát triển theo mô hình “Trường THPT xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu của Việt Nam”, gắn với ba trụ cột: Nghệ thuật, khoa học công nghệ và kỹ năng sống.

Mô hình này hướng tới mục tiêu không chỉ trang bị kiến thức văn hóa mà còn phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, tư duy sáng tạo và kỹ năng hội nhập cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tỉnh Hưng Yên và xã Nghĩa Trụ huy động nguồn vốn để giải phóng mặt bằng; Tập đoàn Đèo Cả thống nhất phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và huy động nguồn lực để triển khai dự án xây dựng.

Dự kiến khởi công xây dựng ngày 19/8/2026 nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và dự kiến hoàn thành đưa trường THPT Nghĩa Trụ vào vận hành từ năm học 2027 - 2028.

Trường THPT Nghĩa Trụ được xây dựng trên khu đất rộng gần 4,79ha, thuộc thôn Long Hưng. Trường được định hướng phát triển thành một không gian giáo dục hiện đại với quy mô 30 lớp học, phục vụ ổn định từ 900 đến 1.200 học sinh và có khả năng mở rộng lên 1.350 học sinh.

Công trình có tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 26.000m². Mật độ xây dựng khoảng 15-20%, phần lớn diện tích còn lại dành cho cây xanh, sân thể thao, quảng trường, giao thông nội bộ và các không gian sinh hoạt ngoài trời…