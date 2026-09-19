Bỏ cộng điểm IELTS xét tuyển đại học: Nhiều học sinh, phụ huynh "sốc", giáo viên và nhà trường nói gì?

Phụ huynh, học sinh "sốc" khi bỏ điểm cộng chứng chỉ IELTS

Xu hướng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được nhiều trường đại học áp dụng trong nhiều năm gần đây. Trong mùa tuyển sinh 2026, ngoài điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, thí sinh có thể được hưởng nhiều loại điểm cộng do các trường đại học tự quy định. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế có thể được cộng tới 1,5 điểm. Tổng mức điểm cộng tối đa một thí sinh có thể nhận trong mùa tuyển sinh năm nay là 3/30 điểm.

Dự kiến từ năm 2027, Bộ GDĐT sẽ quy định không sử dụng điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển đại học. Đây cũng là nội dung được Bộ GDĐT công bố trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học vào tối 17/9. Thông tin này đang khiến phụ huynh, học sinh tranh cãi, không ít người hoang mang, bất ngờ.

Các trường đại học tư vấn cho thí sinh trong ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Tào Nga

Chị Nguyễn Hà Linh, có con học lớp 12 phường Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết gia đình đã đầu tư cho con học IELTS từ lớp 10 với kỳ vọng chứng chỉ sẽ giúp con có thêm điểm khi xét tuyển vào các trường đại học top đầu. Theo chị, nếu quy định áp dụng ngay từ năm 2027, lứa 2K9 sẽ là những học sinh đầu tiên chịu tác động, trong khi các em đã bước vào quá trình chuẩn bị từ trước.

Tương tự, chị Phạm Thị Hồng Hải, phường Giảng Võ, Hà Nội, cho rằng học sinh đã chốt khối thi và đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc cho việc ôn luyện. Chị Hải mong Bộ GDĐT bảo đảm sự ổn định để các em có thể "về đích" an toàn. Nếu điều chỉnh, cần công bố từ khi học sinh mới vào lớp 10 hoặc có lộ trình đủ dài để các gia đình chủ động chuẩn bị.

Trong khi đó, nhiều học sinh cũng bày tỏ bất ngờ vì vừa thi chứng chỉ IELTS với mục đích được cộng điểm vào điểm xét tuyển vào năm sau nhưng bây giờ không công nhận.

Là người trực tiếp đồng hành với phụ huynh, học sinh trong các lộ trình học tập, thầy Nguyễn Trung Nguyên, Đồng sáng lập trung tâm tiếng Anh TN Class nêu quan điểm sau nhiều năm áp dụng cộng điểm cho học sinh có chứng chỉ IELTS, nhiều gia đình nhận thấy ưu thế rõ rệt khi con của mình sở hữu chứng chỉ này và vì thế không tiếc tiền đầu tư cho con để con mình có một tấm vé vào đại học. Tuy nhiên, chính điều này gây ra một sự lãng phí rất lớn cho xã hội khi chi phí học IELTS không hề rẻ, cũng như phải đầu tư rất nhiều thời gian cho nó. Trong khi đó, học sinh cần phát triển toàn diện chứ không phải chỉ tập trung vào mục tiêu IETLS.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên cho rằng việc bỏ cộng điểm ưu tiên với học sinh có chứng chỉ IELTS là một quyết định đúng đắn của Bộ GDĐT nhưng cần xem xét lộ trình. Ảnh: NVCC

“Việc bỏ cộng điểm khi có chứng chỉ IELTS có thể làm cho phụ huynh đầu tư đúng đắn cho con hơn và cũng có thể giúp chứng chỉ IELTS trả về đúng vị trí của nó”, thầy Nguyên nhấn mạnh.

Đối tượng phù hợp với học viên IELTS là những học sinh cần chứng minh năng lực tiếng Anh để làm hồ sơ du học hoặc sinh viên ra trường xin việc. Vì thế, kiến thức trong IELTS cũng chưa thực sự phù hợp với trình độ của học sinh cấp 2 và cấp 3. Quyết định này của Bộ GDĐT sẽ giúp chứng chỉ IELTS được sử dụng đúng mục đích và dành cho đúng đối tượng.

Ở các vùng nông thôn hoặc các gia đình không có điều kiện, các bạn học sinh không được tiếp cận với IELTS. Cùng với đó là đề thi tốt nghiệp ngày càng khó (đặc biệt với môn tiếng Anh), tạo ra sự bất bình đẳng trong xét tuyển vào các trường đại học.

“Vấn đề lớn nhất của dự thảo là được đưa ra vào thời điểm nhiều học sinh lớp 12 đã có chứng chỉ IELTS và chỉ chờ các trường mở cửa tuyển sinh để nộp hồ sơ. Còn các em học sinh lớp 10 và lớp 11 cũng đã bắt đầu học tại các lớp ôn thi IELTS. Quyết định này của Bộ GDĐT có thể làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch học tập của các em học sinh cũng như gia đình. Do vậy, dù đây là một quyết định hợp lý nhưng Bộ GDĐT cần cân nhắc thời gian để đưa vào thực tiễn”, thầy Nguyên cho hay.

Nhiều lãnh đạo trường ủng hộ bỏ điểm cộng IELTS

Trước nội dung tranh cãi trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng, Sóc Sơn, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo cho rằng: Nếu Bộ GDĐT điều chỉnh theo hướng không cộng điểm trực tiếp cho chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học thì đây là một hướng đi đáng để cân nhắc.

Thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng, Sóc Sơn. Ảnh: NVCC

"IELTS vốn được thiết kế để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, chứ không nên trở thành một cuộc đua điểm số hay một loại “tấm vé ưu tiên” vào đại học. Khi một chứng chỉ ngoại ngữ có ảnh hưởng lớn đến kết quả tuyển sinh, việc học bị dịch chuyển từ mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ sang luyện kỹ thuật làm bài thi.

Thực tế cho thấy điểm IELTS cao và năng lực sử dụng tiếng Anh toàn diện không phải lúc nào cũng hoàn toàn đồng nhất. Một học sinh có thể được luyện rất kỹ về cấu trúc đề, dạng câu hỏi, cách triển khai bài viết hay những chiến thuật tối ưu điểm số, nhưng lại gặp khó khăn khi phải sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong giao tiếp, đọc và phản biện một tài liệu học thuật, trình bày một vấn đề phức tạp hay viết một bài nghiên cứu.

Điều đó không có nghĩa IELTS không có giá trị, đây vẫn là một công cụ đánh giá năng lực ngoại ngữ có chuẩn mực và được công nhận rộng rãi. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng kết quả của kỳ thi, cách học sinh tiếp cận với chứng chỉ này. Rõ ràng việc "học tiếng Anh và chứng minh năng lực bằng chứng chỉ IELTS" đã bị biến tướng trên diện rộng thành "học IELTS".

Tôi cho rằng điều quan trọng hơn đối với giáo dục phổ thông là đưa việc học ngoại ngữ trở về đúng mục tiêu của nó: giúp học sinh có khả năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, học tập, tư duy và tiếp cận tri thức. Khi đó, IELTS có thể là một thước đo hoặc phục vụ một mục tiêu cá nhân (như đi du học), không nên trở thành mục đích cuối cùng của cả quá trình học tiếng Anh trên ghế nhà trường", thầy Kiên nhấn mạnh.

Cô Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu, Hà Nội cũng nêu quan điểm ủng hộ nếu quy định mới được chính thức áp dụng.

Cô Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu. Ảnh: NVCC

"Theo tôi, chính sách mới này sẽ giúp bức tranh tuyển sinh trở nên cân bằng hơn, buộc cả nhà trường và học sinh phải điều chỉnh chiến lược dạy và học theo hướng thực chất, toàn diện hơn, với 3 lý do sau:

Tạo sự bình đẳng và công bằng hơn trong học tập: Việc cắt giảm hoặc bỏ điểm cộng/quy đổi IELTS giúp giảm bớt lợi thế quá lớn của học sinh có điều kiện kinh tế tốt, thường ở các khu vực trung tâm, thành phố lớn, nơi có điều kiện luyện thi đắt đỏ. Điều này góp phần tạo cơ hội công bằng hơn cho các em ở khu vực khó khăn nhưng có năng lực học tập toàn diện tốt.

Đưa IELTS về đúng bản chất của một chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ: IELTS vốn là chứng chỉ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật và thực tế, không phải là thước đo toàn bộ trí tuệ hay năng lực tư duy của một học sinh trung học. Việc không phụ thuộc quá nhiều vào chứng chỉ này giúp các trường đại học lựa chọn đúng hơn những thí sinh có năng lực học thuật tổng thể phù hợp với ngành học.

Định hướng lại việc học thực chất tại trường phổ thông: Khi cơn sốt “chạy đua IELTS” hạ nhiệt, học sinh sẽ không bỏ rơi các môn học cốt lõi khác trong chương trình THPT. Các em sẽ có xu hướng tập trung học đều các môn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy – vốn phản ánh sát hơn năng lực cần thiết để theo học đại học.

Hiểu đúng về bỏ cộng điểm IELTS?

Bộ GDĐT cho biết, việc cộng điểm IELTS có thể tạo bất bình đẳng. Lý do thứ nhất, cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Thứ hai, cùng một loại chứng chỉ nhưng mức quy đổi, mức cộng và tổ hợp áp dụng khác nhau giữa các trường. Thứ ba, một năng lực có thể được ghi nhận hai lần - vừa là thành phần điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm - làm sai lệch thứ tự thí sinh. Thứ tư, ở nhóm điểm cao, chỉ một phần điểm cộng nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trúng tuyển, dù chưa chứng minh được mức điểm đó phản ánh tốt hơn khả năng học tập của chương trình.

Do vậy, cách xử lý phù hợp hơn là đánh giá đúng năng lực, đúng chỗ.

Tuy nhiên, không phải Bộ GDĐT không công nhận chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học.

Cụ thể, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai hoặc dùng để chứng minh yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ. Khi đó, chứng chỉ được sử dụng như một minh chứng năng lực có liên quan trực tiếp, thay vì trở thành một khoản điểm cộng ngoài thang đo. Nguyên tắc là một năng lực được ghi nhận một lần, theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh.