Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
FIFA ASEAN CUP 2026

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

Sự kiện: Giáo dục

Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có - 1

Toàn cảnh vụ khủng hoảng sách giáo khoa khiến học sinh, phụ huynh lao đao
Toàn cảnh vụ khủng hoảng sách giáo khoa khiến học sinh, phụ huynh lao đao

Sau hơn một tháng thiếu hụt số lượng lớn sách giáo khoa cho học sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dứt điểm tình trạng này...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nghiêm Huê - Linh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 05:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giáo dục Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN