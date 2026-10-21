Bộ GD và ĐT: Không yêu cầu các trường dừng chương trình liên kết

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục phổ thông, ngày 21/10, làm rõ quy định mới của Thông tư 85 về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu học sinh ở trường phổ thông (lớp 1-12).

Theo ông, các hoạt động giáo dục theo nhu cầu được tổ chức trên cơ sở tự nguyện và thu phí theo quy định nếu đáp ứng đủ điều kiện. Như các nội dung chuyên sâu về ngoại ngữ, lập trình, robot, IoT, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Nhưng ông lưu ý các trường không chỉ căn cứ vào tên gọi môn học hoặc việc có đối tác tham gia để xác định hoạt động đó được phép thu tiền hay không. Những nội dung cơ bản, nền tảng vẫn thuộc trách nhiệm bắt buộc của trường (môn tăng cường). Vì thế, các trường không được chuyển nội dung tăng cường sang dạng theo nhu cầu để thu phí.

Với các môn học liên kết đã được phê duyệt trước ngày 15/11- thời điểm Thông tư 85 có hiệu lực, các trường được duy trì đến hết năm học. Tuy nhiên, nhà trường cần rà soát nội dung, kế hoạch, đối tác để phù hợp quy định. Những tiết, môn học không phù hợp phải được điều chỉnh hoặc chấm dứt.

"Không thể suy diễn rằng tất cả chương trình liên kết đều phải dừng, nhưng cũng không thể mặc nhiên tiếp tục mọi chương trình chỉ vì đã triển khai từ trước", ông nói.

Bối rối vì bị cấm thu tiền dạy tăng cường

Thông tư 85 nêu rõ hai nội dung ngoài chương trình chính khóa. Các hoạt động theo nhu cầu (thường gọi là môn liên kết) phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không được ép buộc, vận động đăng ký và tuyệt đối không xếp xen kẽ vào chương trình chính khóa. Với các hoạt động dạy tăng cường (từ lớp 1 đến lớp 12), Bộ cấm thu tiền dưới mọi hình thức, bởi đây là khối lượng kiến thức cơ bản mà học sinh được tiếp cận bình đẳng.

Học sinh, giáo viên trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, TP HCM, trong giờ học tháng 9/2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần