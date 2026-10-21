Nữ sinh xinh xắn 7 kỳ nhận học bổng, điểm 10 tuyệt đối khóa luận, tốt nghiệp loại Xuất sắc ở ngôi trường nổi tiếng

Nữ sinh 7 kỳ nhận học bổng, tốt nghiệp ngành Luật loại Xuất sắc

Là một trong những sinh viên thuộc khóa đầu tiên của Khoa Luật và Lý luận chính trị, hành trình của Đặng Dung Nhi tại Trường Đại học Thủy lợi đã để lại những thành tích ấn tượng.

Điểm nhấn nổi bật của Dung Nhi là khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10 tuyệt đối. Ngày 22/9/2026, Dung Nhi chính thức tốt nghiệp Cử nhân Luật với xếp loại Xuất sắc.

Với đề tài “Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất để thu hồi nợ xấu tại các ngân hàng thương mại”, Dung Nhi đã tập trung phân tích những quy định pháp luật hiện hành, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Đề tài được Hội đồng đánh giá cao bởi tính khoa học, tính thực tiễn, hệ thống lập luận chặt chẽ và khả năng vận dụng kiến thức pháp lý vào giải quyết một vấn đề đang được quan tâm trong thực tiễn.

Dung Nhi tốt nghiệp ngành Luật đạt Xuất sắc. Ảnh: NVCC

Điểm 10 tuyệt đối không chỉ là kết quả của một bài khóa luận mà còn là sự ghi nhận cho quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy pháp lý và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc của nữ sinh ngành Luật.

Trong suốt thời gian học tập, Dung Nhi duy trì GPA tích lũy 3,62/4,0, có 7 học kỳ liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập, nhiều học kỳ đạt kết quả học tập và rèn luyện loại Xuất sắc.

Chia sẻ bí quyết học tập, Dung Nhi chia sẻ phương pháp tối ưu hóa thời gian bằng việc tập trung nghe giảng và ghi chép đầy đủ để hiểu bài ngay trên lớp. Bên cạnh đó, bạn luôn tích cực phát biểu xây dựng bài, chăm chỉ ôn tập kiến thức tại nhà. Để đào sâu kiến thức pháp lý thực tiễn, Dung Nhi chủ động tham gia các phiên tòa giả định, các buổi tọa đàm, chương trình thực tập và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cũng như các hội thảo chuyên ngành.

Bên cạnh việc học trên lớp, nữ sinh còn đạt nhiều thành tích trong các hoạt động học thuật, tiêu biểu như: Giải Nhì cấp Khoa tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 37 và lần thứ 39; Giải Nhì kỳ thi Olympic môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường năm học 2024–2025; Giải Khuyến khích Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 cấp trường; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2024–2025 cùng nhiều giấy khen về thành tích học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào.

Không dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức trên giảng đường, Dung Nhi còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Một số công trình của nữ sinh đã được công bố trên tạp chí uy tín và Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia.

Nhi trình bày khóa luận tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Với quan niệm “học đi đôi với hành”, Dung Nhi tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, đổi mới sáng tạo và hoạt động thực tiễn. Nữ sinh từng lọt Top 25 Cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam 2024, Top 10 Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về đất đai – E-Golden 2024, đồng thời hai năm liên tiếp lọt Top 15 và Top 12 Cuộc thi Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp.

Đáng chú ý, dự án SafeZone TLU mà Dung Nhi tham gia phát triển đã được lựa chọn tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Không chỉ năng động trong học thuật, Dung Nhi còn là một cán bộ Đoàn – Hội nhiệt huyết. Trong thời gian học tại Trường, nữ sinh từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Liên chi Hội phó Khoa Luật và Lý luận chính trị, Đội phó Đội Khoa học pháp lý, thành viên Ban MC và bộ phận Báo chí – Truyền thông Trường Đại học Thủy lợi.

Dung Nhi tích cực trong các hoạt động, phong trào. Ảnh: NVCC

Ở mỗi vai trò, Dung Nhi đều chủ động nhận nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao. Nữ sinh trực tiếp tham gia tổ chức các tọa đàm khoa học, viết tin bài cho các kênh truyền thông của Nhà trường, dẫn chương trình tại nhiều sự kiện và được ghi nhận bằng Giấy khen vì những đóng góp tích cực trong công tác truyền thông.

Trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, Dung Nhi cùng đội tuyển xuất sắc giành Giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi “Trường học không ma túy” mùa 3, đồng thời đạt một số giải thưởng cá nhân về diễn xuất và tài năng. Nữ sinh cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tư vấn tuyển sinh và đại diện sinh viên tham dự nhiều diễn đàn, chương trình dành cho sinh viên.

Ngày 3/12/2025, Dung Nhi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của nữ sinh trong những năm tháng học tập tại Trường Đại học Thủy lợi.

Mục tiêu trở thành Tiến sĩ Luật

Là sinh viên của khóa đầu tiên ngành Luật, Dung Nhi hiểu rằng mỗi bước đi của mình không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh của thế hệ sinh viên đầu tiên của ngành.

Chia sẻ về hành trình đã qua, Dung Nhi cho biết: “Là sinh viên khóa đầu tiên của Khoa Luật và Lý luận chính trị, em luôn tự nhắc nhở bản thân rằng ngoài việc học tập chuyên môn còn phải không ngừng trau dồi thông qua các hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng mềm và hoàn thiện bản thân".

Nhận xét về học trò của mình, TS. Tô Mạnh Cường – Trưởng khoa Luật và Lý luận chính trị cho biết: “Sinh viên Đặng Dung Nhi rất ham học và đam mê nghiên cứu khoa học. Thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học đã nói lên tất cả. Ngoài ra, Nhi cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Em là người có cá tính, thẳng thắn, trách nhiệm với công việc. Với những phẩm chất như vậy, tôi tin rằng trong tương lai, Nhi sẽ trở thành một luật sư giỏi".

Dung Nhi (ngoài cùng bên trái) cùng TS Tô Mạnh Cường và các bạn sinh viên trong hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Dung Nhi không lựa chọn dừng lại ở những thành quả đã đạt được. Hiện nay, nữ sinh đang là học viên lớp Đào tạo nghề Luật sư khóa 28.2 tại Học viện Tư pháp, tiếp tục theo đuổi con đường nghề nghiệp pháp lý.

Dù mới bắt đầu chương trình đào tạo, Dung Nhi đã thể hiện tinh thần chủ động và tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn. Tiêu biểu là việc tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền đạt pháp luật về phòng, chống ma túy trong cộng đồng dành cho học viên, tổ chức tại Hà Nội.

Đối với Dung Nhi, những hoạt động như vậy không chỉ giúp củng cố kiến thức pháp luật mà còn tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng truyền đạt, tuyên truyền pháp luật và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn – những hành trang cần thiết cho quá trình hành nghề luật sư sau này.

Trong tương lai, Dung Nhi dự định tiếp tục theo học chương trình đào tạo nghề Luật sư, từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và hướng tới mục tiêu trở thành một luật sư chuyên nghiệp, đồng thời theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu để trở thành Tiến sĩ Luật.