5 thí sinh bị hủy kết quả thi ở Quảng Trị không được thi lại, đợi năm 2027

Ngày 5/8, trao đổi với PV báo Dân Việt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị xác nhận, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT do liên quan đến vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sẽ không được đăng ký dự thi lại trong năm 2026.

Theo quy chế thi hiện hành, các thí sinh bị hủy kết quả thi chỉ được phép đăng ký dự thi vào kỳ thi của năm kế tiếp. Như vậy, 5 thí sinh này phải chờ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 mới đủ điều kiện đăng ký dự thi trở lại.

Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) – nơi xảy ra vụ việc bị khởi tố để điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy chế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh Trần Anh

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), trong đó có nội dung tố cáo một số giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 11 người liên quan đến vụ việc, gồm 9 thí sinh và 2 cá nhân đã bị khởi tố.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận đã hủy kết quả thi của 5 thí sinh liên quan đến vụ việc, trong đó có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực.