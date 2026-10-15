17 địa phương có 'siêu trường' sau sáp nhập, hiệu trưởng chịu áp lực lớn thế nào?

Cần Thơ xếp thứ nhất về số lượng 'siêu trường'

Theo Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 10/2026, 34 tỉnh, thành phố hoàn thành sắp xếp trường học. Số trường giảm đáng kể, từ 37.530 xuống còn 18.555, tương ứng 50,6%. Trong đó, 17 địa phương có quy mô trường học lớn, vượt 100 lớp.

Danh sách 17 tỉnh, thành phố có quy mô trường học lớn như sau:

Như vậy, Cần Thơ là địa phương dẫn đầu số lượng trường học có quy mô lớn, với 23 trường; xếp thứ hai là Khánh Hòa, 21 trường. Riêng 2 địa phương này đã đóng góp 44/114 trường (chiếm tới 38,6% tổng số trường vượt 100 lớp của cả 17 địa phương).

Ngoài ra, các địa phương có nhiều trường học có quy mô lớn như: Đồng Tháp (13 trường, Đà Nẵng (11 trường), Hà Nội (9 trường), Đồng Nai (9 trường), Bắc Ninh (7 trường), Cà Mau (6 trường).

Trong đó, Cần Thơ có 1 trường mầm non, 19 trường tiểu học và 3 trường THCS có quy mô vượt 100 lớp.

Khánh Hòa trường quy mô lớn cũng tập trung chủ yếu ở bậc tiểu học với 14 trường, và 6 trường THCS.

Tại Đồng Tháp, có 11 trường tiểu học, 1 trường mầm non và 1 trường liên cấp.

Ở Đà Nẵng, có 7 trường tiểu học quy mô lớn, 3 trường THCS và 1 Trung tâm GDTX.

Tương tự, các tỉnh, thành phố siêu trường cũng xuất hiện ở bậc tiểu học.

Một số siêu trường có số lượng học sinh đông hiện nay như:

Trường có số lượng học sinh lớn nhất hiện nay lên tới 10.500 em. (đồ họa: Hà Linh)

Tại Hà Nội, trước đây có 2.163 trường mầm non, phổ thông, trong đó có 42 trường chất lượng cao không thuộc diện sắp xếp. Sau sắp xếp, giảm xuống còn còn 938 trường, tương đương 56,6%.

Tại Hà Nội, Trường THCS Hoàng Liệt có số lượng học sinh nhiều nhất lên tới 6.100 em.

Một hiệu trưởng quản lý 21 phân hiệu

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu các địa phương ngay trong tháng 10 phải rà soát tất cả trường học quy mô lớn, nhất là 114 trường có hơn 100 lớp.

Sau khi rà soát, kịp thời điều chỉnh ở những nơi vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền lợi học sinh.

Bên cạnh đó, các bộ ngành và địa phương phải hoàn thiện quy định về vị trí và chế độ việc làm, số lượng người làm việc, số lượng hiệu phó, đảm bảo hiệu quả với quy mô trường, không cào bằng.

Theo quy định hiện nay, quy mô lớp học tối đa của trường mầm non, phổ thông là từ 30 đến 50 lớp, tùy theo từng cấp học. Riêng trường liên cấp có hai mức là 50 lớp với trường hai cấp và 75 lớp ba cấp.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau sáp nhập, các trường học đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Khoảng 40% cán bộ xã, phường phụ trách giáo dục nhưng không có chuyên môn về giáo dục. Tại một số địa bàn miền núi, một cơ sở (1 hiệu trưởng) quản lý tới 21 phân hiệu, điểm trường.

Khoảng cách từ địa điểm dạy học đến trụ sở chính có nơi tới 120 km. Trong thực tế, khoảng cách càng xa, mức độ ổn định càng thấp; nhóm trường nhiều cấp học còn nhiều khó khăn trong vận hành.

Trách nhiệm quản trị tập trung vào một pháp nhân và người đứng đầu, trong khi đội ngũ, tài sản và hoạt động giáo dục phân tán tại nhiều địa điểm.

Năng lực quản trị trường quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều địa điểm của đội ngũ cán bộ quản lý chưa đồng đều.

Việc lựa chọn, bổ nhiệm, bố trí lại cán bộ quản lý tại một số địa phương còn phát sinh ý kiến, kiến nghị. Thực tiễn này cho thấy trường quy mô lớn, nhiều địa điểm đã trở thành vấn đề quản trị mới, cần cơ chế theo dõi, hỗ trợ riêng, không thể chỉ giao cơ sở giáo dục tự khắc phục.