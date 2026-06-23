15 thủ khoa lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội

Đặc biệt, trong số đó, em Trần Thục Anh, lớp 9I, học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) trở thành thủ khoa đồng thời của hai lớp chuyên ngoại ngữ tại Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Cụ thể, Thục Anh dẫn đầu cả lớp chuyên tiếng Nhật và chuyên tiếng Trung với cùng mức điểm xét tuyển 47/50. Thành tích này giúp nữ sinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong mùa tuyển sinh lớp 10 trường chuyên năm nay.

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất các lớp chuyên là Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Nam sinh trúng tuyển lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với số điểm 47,75 điểm.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay. (ảnh: Duy Phạm)

Với mức điểm này, Hải Nam trở thành thủ khoa có điểm số cao nhất mùa tuyển sinh vào các trường chuyên của Hà Nội năm học 2026 - 2027.

Ngay sau Hải Nam là nhóm ba thủ khoa cùng đạt mức 47,25 điểm gồm: Bùi Nguyên Khang (Trường THCS Archimedes Academy) và Ngô Xuân Tùng (Trường THCS Cầu Giấy), dẫn đầu lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng em Nguyễn Đức Minh, thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Danh sách thủ khoa năm nay tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Danh sách gồm 16 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các trường THPT chuyên của Hà Nội, riêng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có tới 11 em thủ khoa ở các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý…

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 vị trí thủ khoa, thuộc các lớp chuyên Vật lý, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Pháp.

Danh sách 15 thủ khoa thi lớp 10 chuyên Hà Nội năm học 2026 - 2027:

Hà Nội hiện có 4 trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT gồm: Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây.