Trường hơn 14 tỷ xây xong rồi… bỏ hoang

Ngôi trường khang trang đã được xây xong từ lâu nhưng chưa đi vào hoạt động. Ảnh: D.N

Phản ánh với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, một số người dân tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 được xây dựng xong từ lâu nhưng đến nay không có học sinh đến học. Ngôi trường khang trang nằm chơ vơ giữa cánh đồng, không phát huy được hiệu quả và gây lãng phí.

Trường gần 4 năm chưa đi vào hoạt động

Theo quan sát, lối vào Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 chỉ là con đường đất do người dân tự mở. Để vào trường, phóng viên phải băng qua con đường đất của người dân vì không có đường chính dẫn vào.

Những người sống gần đây cho biết, từ khi được xây dựng xong đến nay đã gần 4 năm nhưng ngôi trường vẫn đóng cửa im lìm. Ngoài dãy phòng học được xây mới, trường không có sân chơi, hàng rào, điện, nước, cổng chính hay đường vào. Vì thiếu các hạng mục phụ trợ, công trình bị bỏ hoang từ khi hoàn thành.

Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 nằm chơ vơ giữa cánh đồng. Ảnh: D.N

Theo tìm hiểu, Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 có diện tích hơn 11.000 m2 với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 khoảng 14 tỷ đồng và được hoàn thành xây dựng vào năm 2022.

Công trình được kỳ vọng là điểm trường mới để chuyển toàn bộ 544 học sinh/18 lớp của điểm trường chính (nằm trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp) sang học tập.

Ông Nguyễn Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cho biết, do chưa có đường kết nối vào trường, chưa có hệ thống điện nước nên học sinh chưa thể đến trường học. Địa phương cũng đã có báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị đầu tư tiếp hạng mục bổ sung để đảm bảo việc khai thác trường.

Ngôi trường được xây dựng khang trang đang bị bỏ hoang. Ảnh: D.N

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng đã thành lập đoàn khảo sát thực tế. Theo đề xuất, UBND tỉnh cần sớm phê duyệt bổ sung các hạng mục còn thiếu để công trình được khai thác đúng mục đích.

Trường mới bỏ hoang, trường cũ chắp vá, không đồng bộ

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khảo sát để có giải pháp đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện và đưa trường học vào sử dụng.

Điều đáng nói, trường mới xây xong gần 4 năm nay nhưng vẫn "cửa đóng then cài", trong khi ngôi trường cũ được xây dựng từ năm 2001, chắp vá, không đồng bộ, diện tích các phòng không đảm bảo theo quy định. Trường chưa có một số phòng bộ môn và phòng học đúng theo tiêu chuẩn.

Do đó, việc sớm đầu tư hoàn thiện cơ sở mới Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 đang trở nên cấp bách để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Cơ sở vật chất bên trong lớp học ở Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2. Ảnh: D.N

Văn bản UBND xã Hàm Kiệm gửi UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 hiện nằm trong khuôn viên đất đã được quy hoạch gồm có khối phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng chưa có gì ngoài khối phòng mới xây, trong đó đường vào trường cơ sở mới chưa có, phải đi tạm đường mòn của dân tự làm không theo đúng quy hoạch nên việc đi lại hết sức khó khăn.

Khu vực nền đất hiện trạng là đất ruộng, trũng thấp cần san nền và làm sân trường, tạo sân chơi cho học sinh. Ngoài ra, hệ thống điện, nước tổng thể chưa có...

Từ các lý do trên, UBND xã Hàm Kiệm kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và hoàn thành việc thi công xây dựng một số hạng mục khối phụ trợ của ngôi trường trên.

Xung quanh trường Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 cỏ cây mọc um tùm. Ảnh: D.N

Trường mới xây xong gần 4 năm nhưng vẫn "cửa đóng then cài", trong khi ngôi trường đang học được xây dựng từ năm 2001, chắp vá, xuống cấp và không đồng bộ. Ảnh: D.N