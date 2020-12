Vụ nữ sinh An Giang nghi tự tử: Kỷ luật HS không đúng quy định

Em muốn chết để thoát “bạo lực tinh thần” Đến tối 6-12, em Y. vẫn đang được chăm sóc tại Khoa nội tổng hợp của BV Nhi đồng 2 với tình trạng sức khỏe ổn định. Ngồi trên giường bệnh, sắc mặt của Y. khá nhợt nhạt. Y. khẳng định mình cố tình uống thuốc tự tử để giải thoát áp lực bị “bạo lực tinh thần”. Y. kể em là HS giỏi suốt chín năm liền. Lên lớp 10, ban đầu em học lớp giỏi nhưng sau đó, do em bị bệnh hen suyễn, sức khỏe yếu nên gia đình xin chuyển xuống lớp trung bình. Vào trước thời điểm ngày 20-11, nhà trường tổ chức lớp học phụ đạo, yêu cầu HS đăng ký các môn. Vì lý do sức khỏe nên Y. chỉ đăng ký môn Anh văn trong sáu môn và có nói rõ với GVCN. Tuy nhiên, đến khi đi đóng tiền học thì cô thủ quỹ tỏ thái độ khó chịu, nói rằng phải học tất cả các môn và báo lên ban giám hiệu giải quyết. Sau đó, theo Y., GVCN thỉnh thoảng lên lớp nói dạng ám chỉ có một bạn trong lớp gây ảnh hưởng mất đoàn kết và cô hiệu phó hay kêu em lại hoặc vào phòng nói chuyện. Y. đã về nhà nói với ba mẹ để lên làm việc với thầy hiệu trưởng. “Sau khi trình bày lý do, thầy yêu cầu em phải viết bản cam kết cuối năm em phải là HS giỏi, không được HS khá hay trung bình” - Y. kể lại. Sau đó, một hôm gia đình bận việc, không có ai đưa em đi học, em phải chạy xe phân khối lớn đến trường. Cô biết chuyện, gặp và bắt em viết tự kiểm về việc chạy xe quá phân khối. Về vấn đề ghi âm giáo viên, Y. thừa nhận mình có dùng điện thoại để ghi âm giáo viên. Bởi theo Y., nhiều lần nói chuyện với em, các cô thường lớn tiếng nhưng khi tiếp xúc với gia đình, thái độ của các cô lại thay đổi như tất cả chuyện cô làm vì thương HS. Do đó, dù đúng dù sai em đều phải xin lỗi. Vì thế, em muốn ghi âm lại về cho ba mẹ nghe để làm bằng chứng. Đến thứ Hai, em đi khám bệnh nên nghỉ học, về nhà nghe các bạn báo tin em bị nêu tên dưới cờ với nội dung phản ánh sự việc ở trường không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình, sử dụng điện thoại ghi âm giáo viên, phải học lại bài học đạo đức, phạt lao động bốn tuần (tờ thông báo kiểm điểm sau này giảm còn hai tuần - PV)”. “Thứ Hai tuần sau đi học, em sợ sẽ phải đọc tự kiểm và nhận sai trước trường. Do quá sợ hãi nên em vào nhà vệ sinh. Khi đó, bệnh hen suyễn của em tái phát, em đã uống một viên thuốc để lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng, em lại suy nghĩ giờ mọi người đều biết chuyện của mình. Gia đình cũng vì mình mà phiền lòng. Bản thân em không có lỗi nhưng suốt ngày bị các cô gọi lên nói chuyện. Em đã uống hết cả vỉ thuốc với ý nghĩ như một sự giải thoát. Em muốn dùng cái chết để thay đổi suy nghĩ của thầy cô về mình” - Y. chia sẻ. NGUYỄN QUYÊN - HOÀNG LAN