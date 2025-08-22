Nhà vệ sinh trường học bẩn, hiệu trưởng cần xem lại năng lực

Tại hội nghị tổng kết và triển khai phương hướng năm học bậc giáo dục phổ thông vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM từng nói: "Nhà vệ sinh của trường mà học sinh không dám bước vào thì hiệu trưởng trường đó không thể xem là hoàn thành nhiệm vụ". Phát biểu này của ông Hiếu được rất nhiều phụ huynh đồng tình.

Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm sạch sẽ khiến học sinh không cảm thấy ngại khi đi vệ sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhà vệ sinh là 1 tiêu chí chọn trường

Chị Thanh Hằng, phường Chánh Hưng, TP.HCM, chia sẻ: “Tôi luôn kiểm tra khu vực vệ sinh của trường trước khi đăng ký học cho con. Chương trình học các trường giống nhau, nhưng nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn sẽ giúp con thoải mái hơn khi ở trường.

May mắn, nhà vệ sinh trường con tôi đang học được quan tâm lau dọn sạch sẽ. Đi học về, con kể nhà vệ sinh sạch đến nỗi nhiều bạn rủ nhau vào trong ngồi chơi luôn”.

Chị Nhung Nguyễn, có con học lớp 5, cũng bày tỏ: “Trẻ hay nhịn vệ sinh nếu thấy nhà vệ sinh dơ. Nhịn tiểu kéo dài sẽ kéo theo nhịn uống nước, lâu ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tôi thường xuyên kiểm tra nhà vệ sinh của trường khi đón con và mừng vì trường ngày càng chăm chút tốt hơn cho khu vực này. Cụ thể, giấy vệ sinh đầy đủ, nhà vệ sinh phù hợp độ tuổi, có quạt giúp không khí thông thoáng".

Tuy nhiên, không phải trường học nào cũng chăm chút, đảm bảo các điều kiện sạch sẽ, thông thoáng cho khu nhà vệ sinh. Không ít phụ huynh khi được hỏi cho biết con họ từng ngại đi vệ sinh ở trường do mùi hôi, sàn ướt và không có giấy lau.

Không được để học sinh ngại đi vệ sinh

Tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường An Hội Tây, dù có hơn 1.000 học sinh song khu vực vệ sinh luôn sạch sẽ nhờ đội ngũ phục vụ trực tại chỗ, đặc biệt trong giờ ra chơi.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, nhà vệ sinh được trang bị máy xịt thơm, quạt thông gió, giấy vệ sinh, gương soi. Mỗi khu đều có sổ trực vệ sinh, camera giám sát ngoài khu vực để theo dõi, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Trường còn thành lập “đội áo xanh” – nhóm học sinh tự quản, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh.

Nhân viên Trường Tiểu học Võ Trường Toản lau chùi khu vực nhà vệ sinh. Ảnh: QUỐC VŨ

Bà Đỗ Thị Mỹ Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng nhấn mạnh nhà vệ sinh trường học không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe học sinh.

"Ngày nay, nhiều gia đình đã trang bị nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Nếu nhà trường không đảm bảo được sự tương đồng, học sinh sẽ cảm thấy sợ hãi, ngại đi vệ sinh, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe", bà Hoà nói.

Cũng theo bà Hòa, tại trường, nhà vệ sinh được đảm bảo khô ráo, đầy đủ giấy và vật dụng thiết yếu. Khó khăn lớn nhất là số lượng học sinh đông, nhân viên phục vụ ít. Do đó, trường đã thuê thêm dịch vụ vệ sinh bên ngoài để hỗ trợ định kỳ.

Về nguồn lực tài chính, bà Hoà cho biết có khoản thu riêng cho học sinh bán trú phục vụ việc ăn uống và vệ sinh. Tuy nhiên, học sinh không bán trú vẫn phải được đảm bảo quyền lợi vệ sinh như học sinh bán trú.

"Chúng tôi phải cân đối và sử dụng hợp lý các nguồn thu để đảm bảo tất cả học sinh đều được phục vụ tốt", bà Hoà nhấn mạnh.

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, bà Hoà cũng cho biết vai trò của công tác giáo dục học sinh trong giữ gìn vệ sinh chung. Khi nhà vệ sinh sạch, học sinh sẽ có ý thức giữ gìn tốt hơn. Ngược lại, nếu nhà vệ sinh vốn đã bẩn, các em cũng sẽ dễ buông ý thức giữ gìn.

Tại Trường THCS Âu Lạc, phường Tân Sơn Nhất, nơi có đến 60 phòng vệ sinh nhưng chỉ 3 nhân viên phục vụ, bài toán vệ sinh được giải bằng cách phân công khu vực cụ thể, sắp xếp giờ làm khoa học. Ngoài ra, ý thức học sinh luôn được nhấn mạnh thông qua tiết học và sự đồng hành của giáo viên chủ nhiệm.

Một điểm đáng chú ý, nhà vệ sinh tại đây được trang bị tinh dầu sả, tạo cảm giác sạch sẽ, văn minh. “Chỉ ba người phục vụ không thể làm hết. Giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm của cả tập thể – từ hiệu trưởng đến học sinh,” bà Bùi Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định.