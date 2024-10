Vụ bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén: Bắt một cựu hiệu trưởng

Ngày 23-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà (cựu hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, từ năm 2022 đến năm 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền hơn 765 triệu đồng (tiền hỗ trợ theo Nghị định 116-2016 của Chính phủ quy định). Trong tổng số tiền nêu trên, ông Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng.

Cơ quan công an bắt giữ ông Trần Ngọc Hà. Ảnh: Theo Báo CAND

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành các quyết định, lệnh và tiến hành khám xét nơi ở của ông Trần Ngọc Hà tại xã Tài Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Trước đó, vào năm 2023, trong chương trình Chuyển động 24h phát trên Đài truyền hình quốc gia VTV1 phản ánh các bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo định lượng theo định suất quy định, thực phẩm kém chất lượng...

Kết quả thanh tra của cơ quan chức năng huyện Bắc Hà cho thấy thông tin bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị cắt xén là có cơ sở.

Cụ thể, nhà trường không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập, xuất, công khai hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận. Nhiều bảng kê giao nhận, xuất hàng hóa ngày người nhận thực phẩm, hiệu trưởng chưa ký.

Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền. Bảng nhập mua thực phẩm hằng ngày không khớp đúng với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng.

Giáo viên hàng ngày vận chuyển thực phẩm từ cơ sở cung cấp về nhập kho, người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch.

Thông tin người dân không được nhận tiền ăn bán trú còn thừa cũng được đoàn thanh tra khẳng định có cơ sở.

Về tiền hỗ trợ học tập, hiện nhà trường mới chỉ mua mới sách giáo khoa lớp 4 cho học sinh, các lớp 1, 2, 3, 5 dùng sách cũ và mua bổ sung một số sách thiếu. Như vậy thông tin phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập 150.000 đồng/tháng là có cơ sở.

Sau phản ánh trên, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, có đơn xin từ chức. UBND huyện Bắc Hà sau đó cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà.

Đến tháng 5-2024, Huyện ủy Bắc Hà ban hành và công bố quyết định về việc thi hành kỷ luật "khai trừ" đảng với ông Trần Ngọc Hà - bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]