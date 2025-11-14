Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vì sao Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo hoạt động đấu thầu, các dự án mua sắm?

Sự kiện: Giáo dục
Các đơn vị phải báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu, đấu thầu các gói thầu dự án mua sắm của cơ quan trong giai đoạn năm 2024-2025.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở đề nghị báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án (dự toán) mua sắm của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn năm 2024 – 2025.

Căn cứ công văn  của Sở Tài chính về báo cáo phục vụ lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026, Sở GD-ĐT TP đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án (dự toán) mua sắm của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn năm 2024 – 2025.

Cụ thể: Tên dự án (dự toán), tổng vốn đầu tư/tổng dự toán, quyết định phê duyệt, tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, nếu có... Theo Sở GD-ĐT, việc thực hiện báo cáo sẽ được tổng hợp tính điểm thi đua năm 2025.

Theo Sở GD-ĐT TP, việc thực hiện báo cáo sẽ được tổng hợp tính điểm thi đua năm 2025

Trước đó, Sở Tài chính TP HCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành về báo cáo phục vụ lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026.

Việc này thực hiện quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu tại Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật về lựa chọn nhà thầu. Để chuẩn bị lập kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP phối hợp cung cấp số liệu báo cáo liên quan đến hoạt động đấu thầu tại cơ quan, đơn vị. 

Các sở, ban, ngành là đầu mối tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cơ quan mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo. Sau sáp nhập, TP HCM (mới) có 252 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM. 

13/11/2025 15:48 PM (GMT+7)
