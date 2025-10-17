TP HCM: Trưởng ban đại diện phụ huynh lớp "tự nghĩ ra" thu - chi để vận động phụ huynh

Những ngày qua, xôn xao trên các diễn đàn xã hội về một bảng dự kiến thu - chi ở một trường tiểu học. Bảng dự kiến này ghi rõ thu quỹ lớp 400.000 đồng/phụ huynh. Lớp có 40 học sinh, nên số tiền dự thu sẽ là 16 triệu đồng.

Bảng dự kiến thu - chi cũng thể hiện rõ từng nội dung dự kiến sẽ chi như quỹ trường, hoa 20-11, liên hoan 20-11, quà 20-10, hoa 20-10, quà Tết, chi quà 8-3, chi quà cuối năm học sinh, liên hoan cuối năm...

Theo bảng dự kiến trên, có tổng 20 nội dung được liệt kê để chi trong năm học. Nhiều nội dung dự kiến chi được liệt kê trong bảng dự thảo này được ghi chú là chi để tặng cho các giáo viên, bảo mẫu của lớp.

Cụ thể mua hoa và quà tặng giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu của lớp hết tổng cộng là 1.500.000 đồng. Nội dung tặng quà 20-11 cho cô giáo chủ nhiệm, bảo mẫu, giáo viên tiếng Anh và các giáo viên bộ môn khác của lớp hết tổng cộng 3.500.000 đồng. Trong đó, tặng giáo viên chủ nhiệm 1.000.000 đồng, cô bảo mẫu và giáo viên tiếng Anh tặng 500.000 đồng/người, 5 giáo viên bộ môn khác tặng 300.000 đồng/người dưới hình thức bỏ bao thư...

Bảng dự thảo cũng nêu lên dự kiến có khoản chi dành cho việc in tài liệu cho học sinh của lớp trong năm (dự kiến là 9.120.000 đồng), quỹ trường dự kiến đóng 3.500.000 đồng và dự kiến hoạt động cùng trường phát sinh có thể sẽ chi 1.200.000 đồng.

Với 40 học sinh trong lớp, dự kiến thì mỗi học sinh sẽ đóng 400.000 đồng, có nghĩa tổng số tiền thu được sẽ là 16.000.000 đồng, còn dự kiến số tiền cần phải chi ra là 28.820.000 đồng. Bảng dự chi cũng thể hiện rằng vẫn còn phải thu thêm 12.820.000 đồng thì mới đủ số tiền cần có để chi cho các nội dung.

Ý kiến của nhiều phụ huynh cho rằng Thông tư 55/2011 của Bộ GD-ĐT đã quy định rõ không được dùng tiền của phụ huynh để cho trường hay tặng quà cho giáo viên, mua thiết bị cơ sở vật chất hay trang trí lớp... nhưng bảng dự kiến thu - chi trên vẫn thể hiện.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, bảng dự kiến thu - chi lan truyền trên mạng xã hội như trên là của lớp 1/4, Trường Tiểu học Bùi Văn Mới (phường Phước Long- TP HCM).

Bảng dự kiến thu-chi gây xôn xao mạng xã hội

Hiệu trưởng: Trường và lớp không tổ chức vận động bất kỳ khoản thu nào

Ông Vũ Như Ngọc Phách, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Văn Mới, cho biết ngay khi có thông tin về bảng dự kiến thu - chi lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường đã trao đổi với giáo viên và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/4 của trường.

Ông Phách khẳng định đây là bảng dự thảo những khoản thu chi của lớp trong năm học 2025-2026. Tuy nhiên, đây là bảng do trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đưa vào trong nhóm zalo của lớp nhưng nhóm này không có mặt giáo viên chủ nhiệm nên cô cũng không biết.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Văn Mới nói thêm qua trao đổi và làm việc với lãnh đạo trường, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/4 cho biết bảng dự thảo này là do trưởng ban tự nghĩ ra, rồi sau đó mới đưa lên nhóm Zalo để thảo luận.

Theo ông Phách, đây là vị trưởng ban thứ hai của lớp, còn người trưởng ban đầu tiên khi đi họp với trường có nghe phổ biến các quy định từ trường thì sau đó không chịu làm nữa, còn người thứ hai này lại chưa được nghe trường phổ biến.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định việc trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tự ý vận động phụ huynh đóng quỹ lớp, tự ý đề ra các nội dung chi là sai. Không ai cho phép lớp vận động của phụ huynh để đóng góp cho quỹ trường. Trường hoàn toàn không có khoản vận động nào mang tên quỹ trường. Còn việc tặng quà, tặng tiền cho các giáo viên trong dịp lễ, lãnh đạo nhà trường đã từ rất lâu có yêu cầu giáo viên phải từ chối hết mọi chuyện này, bởi lẽ tấm lòng của giáo viên là dạy học thật tốt cho học sinh.

Các Thông tư 55 và Thông tư 16 đã được nhà trường phổ biến, quán triệt rất kỹ tới giáo viên, phụ huynh trong trường nhưng vẫn có tình trạng lớp vi phạm thì hiệu trưởng nhận lỗi và nhận trách nhiệm trước toàn thể phụ huynh trường vì để xảy ra việc này.

Lãnh đạo Trường tiểu học Bùi Văn Mới cũng nhấn mạnh đã chỉ đạo với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/4 có một vài phụ huynh trong lớp đã đóng rồi thì phải lập tức trả lại tiền cho họ. Những nội dung ghi trong bảng dự thảo nói trên thì lớp 1/4 phải hủy hết, không được thực hiện bất cứ nội dung nào.