ĐHQG Hà Nội đẩy sớm lịch đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

8 địa phương gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình,Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Lịch đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được đẩy sớm khoảng 2 tháng so với năm 2025. Theo đó, thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25-11 đến hết 27-12-2025. Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi trong các đợt thi. Thời gian đăng ký thi dự kiến từ 9 giờ ngày 28-12-2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 7-2-2026; có thể kết thúc sớm hơn khi số chỗ dự thi đã được thí sinh đăng ký hết. Hệ thống chỉ cho phép tài khoản đăng nhập và thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội được thực hiện trên máy tính. Thời gian làm bài 195 phút, gồm 2 phần bắt buộc là toán học - xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và văn học - ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Trong phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa khoa học và tiếng Anh (50 câu, 60 phút).

Năm 2025, gần 90.000 thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức. Sau đó, khoảng 100 trường đã sử dụng kết quả này để xét tuyển đại học.