Bất cập ở Quảng Trị: Nhiều môn học ‘trắng’ giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026) diễn ra ngày 10/12, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Mai cho biết toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh hiện có hơn 28.500 người, nhưng vẫn thiếu khoảng 3.300 biên chế so với định mức Bộ GD&ĐT.

Bà Nguyễn Thị Mai phát biểu tại HĐND tỉnh Quảng Trị.

Trong khi chỉ tiêu được giao đã thấp hơn quy định 13,7%, Quảng Trị vẫn phải tiếp tục tinh giản theo kế hoạch, với yêu cầu giảm thêm 999 biên chế vào năm 2026. Thực trạng này khiến nhiều trường gặp khó trong duy trì dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Nhiều cơ sở giáo dục thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học, âm nhạc, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, giáo dục địa phương; cùng đội ngũ tư vấn học sinh và nhân viên hỗ trợ học sinh khuyết tật. Ở một số môn học, tình trạng thừa – thiếu cục bộ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Dù hàng năm được bổ sung biên chế, ngành Giáo dục lại không thể tuyển dụng để dành nguồn thực hiện tinh giản, khiến tình trạng thiếu giáo viên kéo dài.

Nhiều môn học "trắng" giáo viên nhưng Quảng Trị vẫn phải tinh giản biên chế.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị tỉnh sớm tuyển dụng số biên chế đã được giao nhưng chưa sử dụng nhằm giảm áp lực cho các trường, đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung biên chế giáo viên theo định mức, hạn chế tối đa việc ký hợp đồng theo Nghị định 111 để đảm bảo chất lượng đội ngũ và giảm gánh nặng ngân sách.