Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đưa phương án xử trí khi lớp học có F0

Thứ Ba, ngày 15/02/2022 08:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, xử lý F0 trong trường học phải bài bản, phù hợp từng hoàn cảnh, thực hiện linh hoạt hơn nữa.

TS Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vừa kiểm tra việc dạy và học tại Nam Định ngày 14/2.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Trong quá trình cho học sinh đến lớp học trực tiếp cần theo tinh thần thích ứng linh hoạt chứ không nên máy móc quá. Tùy điều kiện từng nơi mà có thể linh hoạt trong việc truy vết sâu, khoanh vùng hẹp nếu phát hiện F0 trong trường học.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, trong một lớp có đông học sinh thì khi xuất hiện 1 F0, không nhất thiết phải cho cả lớp nghỉ học để cách ly. Thực tế cho thấy, có một lớp có gần nửa số em là F0 thì những em còn lại vẫn học trên lớp bình thường. Nếu sau khi điều tra dịch tễ em đó bị lây từ gia đình, nhà trường không nhất thiết bắt các em còn lại phải test hết. Kịch bản khi xử lý F0 cũng cần làm bài bản và thích hợp từng hoàn cảnh. Nhà trường cần tìm hiểu rõ em F0 đó có bắt tay, tiếp xúc, ăn uống ngồi cùng với ai đó trong lớp hay không?

Khi triển khai tổ chức thực hiện cần hiểu sâu và đúng khái niệm "bình thường mới". Tức những nơi có dịch thuộc cấp độ 1, 2 thì cho học sinh đi học trực tiếp theo hướng thích ứng linh hoạt, đảm bảo an toàn sẽ khác so với giai đoạn trước khi có Nghị quyết 128. Chúng ta đã hiểu hơn về cơ chế lây truyền của virus; nắm bắt được sự chỉ đạo từ các cơ quan chuyên môn để có cách làm phù hợp. Không chủ quan, lỏng lẻo nhưng cũng không gây hoang mang thái quá cho phụ huynh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Nguyễn Văn Thuận cho biết, khi cho học sinh đi học trực tiếp vẫn có một số em chưa đi. Do đó, phụ huynh nào đồng ý thì vẫn cho con lên lớp học bình thường. Với những phụ huynh vì các lý do khác nhau mà chưa cho con tới lớp học trực tiếp, Sở cũng hướng dẫn các nhà trường sẽ lập danh sách những em đó để lập mỗi khối thành một lớp. Lớp này sẽ do giáo viên khối đó dạy trực tuyến cho các em theo đúng chương trình. Việc này vừa đảm bảo quyền lợi cho học sinh nhưng cũng phù hợp với nhu cầu thực tế của một bộ phận phụ huynh trong bối cảnh hiện nay.

Việc tổ chức bán trú sẽ được đề xuất trong thời gian tới nếu đủ điều kiện. Thứ trưởng yêu cầu xây dựng kịch bản tình huống có F0 trong trường học. Phải thông báo tới phụ huynh việc đo thân nhiệt cho con trước khi đến trường. Nếu có thân nhiệt cao thì phải cách ly theo quy định; Tuyệt đối không chủ quan trước tình hình dịch bệnh. Kiểm soát những người chăm sóc trẻ an toàn thì trẻ cũng sẽ an toàn. Khi trẻ có dấu hiệu thì phải kiểm soát sớm và có thể xét nghiệm cho con tại nhà trước khi tới lớp.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-truong-bo-gddt-dua-phuong-an-xu-tri-khi-lop-hoc-co-f0-5020221528311061.htmNguồn: http://danviet.vn/thu-truong-bo-gddt-dua-phuong-an-xu-tri-khi-lop-hoc-co-f0-5020221528311061.htm