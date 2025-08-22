Thủ khoa Trường ĐH Kinh tế – Luật đạt 29 điểm thi tốt nghiệp THPT

Ngày 22-8, Trường ĐH Kinh tế – Luật (UEL) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025 theo các phương thức xét tuyển.

Thông tin từ trường, năm nay, trường có 2.700 chỉ tiêu cho 15 ngành (35 ngành/chuyên ngành đào tạo). Trường nhận được 65.089 nguyện vọng của 28.114 thí sinh, tăng gần 71% so với năm 2024. Đáng chú ý, có 8.849 thí sinh đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS, tăng gấp 3,7 lần so với năm ngoái, trong đó 182 thí sinh đạt IELTS 8.0 trở lên.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm trung bình đủ điều kiện trúng tuyển là 902; ngành có điểm cao nhất là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 989 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn trung bình dao động từ 25 đến hơn 26 điểm; ngành có điểm cao nhất vẫn là Kinh doanh quốc tế (28,08 điểm). Thủ khoa là thí sinh Trần Ngọc Minh Thanh (THPT Trần Văn Quan, Bà Rịa - Vũng Tàu) trúng tuyển ngành Luật kinh tế với 29,00 điểm tổ hợp A01.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin Bộ GD&ĐT từ ngày 23-8 đến hạn chót theo quy định. Trường sẽ tổ chức “UEL Welcome Day” vào ngày 27-8 và khai giảng khóa mới ngày 9-9-2025.