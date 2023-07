Thi tốt nghiệp THPT 2023: Hà Nội nhiều điểm 10 nhất cả nước

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2023 cho thấy, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Toàn thành phố có 1.232 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022. Trong đó, môn Toán có 3 điểm 10, Ngoại ngữ có 106 điểm 10, Vật lý có 11 điểm 10, Hóa học có 16 điểm 10, Sinh học có 12 điểm 10, Lịch sử có 55 điểm 10, Địa lý có 4 điểm 10, Giáo dục công dân có 1.025 điểm 10.

(Ảnh minh họa).

Số bài thi đạt từ 9,0 điểm trở lên là 40.978 bài, chiếm 7,16%. Số bài thi đạt từ 8,0 trở lên là 109.604 bài, chiếm 19,14%. Số bài thi đạt điểm trung bình (5,0) trở lên là 475.971 bài, chiếm 83,13%.

Môn Ngoại ngữ có điểm trung bình là 6,20 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình ngoại ngữ là 6,34), đứng thứ ba toàn quốc. Môn Vật lý có điểm trung bình là 6,81 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn vật lý là 7,60), đứng thứ 14 toàn quốc. Môn Ngữ văn có điểm trung bình là 7,20 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn ngữ văn là 7,27), đứng thứ 16 toàn quốc. Môn Toán có điểm trung bình là 6,61 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn toán là 6,68) đứng thứ 12 toàn quốc.

Đặc biệt, cả nước có 12 điểm 10 môn Toán thì Hà Nội có 3 điểm, chiếm 25%. Trong đó có 1 học sinh Trường Trung học phổ thông Đồng Quan, 1 học sinh Trường Trung học phổ thông Nhân Chính và 1 học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ.

TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao thứ 2 cả nước với 1.013 em.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2023 cho thấy, cả nước có 180 thí sinh bị điểm 0. Trong đó, 3 địa phương có nhiều điểm 0 nhất là: TP.HCM có 29 điểm 0, Hà Nội có 14 điểm 0 và Long An là 12 điểm 0.

