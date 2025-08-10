Thí sinh đăng ký xét tuyển gấp 2-2,5 lần ở nhiều đại học

Trường Đại học Công thương TP HCM cho biết năm nay số lượng thí sinh đăng ký vào trường là gần 101.000, tăng gấp đôi.

Không nêu số lượng cụ thể, nhưng trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM và Học viện Ngân hàng ghi nhận mức tăng tương tự. Còn ở Đại học Giao thông vận tải, số thí sinh đăng ký tăng khoảng 2,5 lần. Số này ở trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM là gần 1,8 và 1,5 lần.

Đại diện các trường cho hay đến nay chưa biết chi tiết lượng nguyện vọng, song nhiều khả năng cũng tăng tương đương số thí sinh hoặc nhiều hơn, bởi một em có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào cùng trường.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay. Tổng số nguyện vọng là khoảng 7,6 triệu, trung bình một em đăng ký gần 9 nguyện vọng. Trong khi ba năm qua, số nguyện vọng trung bình quanh mức 5.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP HCM Ảnh: Thanh Tùng

Đại diện nhiều trường cho rằng việc số lượng thí sinh và nguyện vọng xét tuyển tăng là điều dễ hiểu, bởi năm nay không còn xét tuyển sớm.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công thương TP HCM, năm ngoái hầu hết trường tổ chức xét tuyển học bạ, thông báo kết quả trước khi có điểm thi tốt nghiệp. Đến giai đoạn đăng ký trên hệ thống của Bộ, thí sinh chỉ cần ghi những nguyện vọng ở các ngành, trường đã trúng tuyển. Như vậy, số lượng sẽ được chọn lọc hơn so với quá trình "rải" hồ sơ trước đó.

"Năm nay, quá trình này diễn ra đồng thời với các phương thức xét tuyển khác. Do đó, thí sinh có xu hướng rải nguyện vọng ở nhiều ngành, trường hơn để gia tăng cơ hội", ông Sơn nói.

Trưởng bộ phận tuyển sinh một đại học tại Hà Nội cho rằng quy tắc quy đổi điểm xét tuyển cũng là nguyên nhân khiến một thí sinh đăng ký vào nhiều trường với nhiều nguyện vọng hơn.

"Mỗi trường có cách quy đổi điểm xét tuyển riêng, điểm chuẩn năm ngoái ít giá trị tham khảo hơn nên thí sinh khó dự đoán cơ hội trúng tuyển", ông nói. "Sự bối rối đó khiến các em phải đăng ký nhiều nguyện vọng vào nhiều trường để chống trượt".

Thanh Phương, thí sinh ở Phú Thọ, thuộc trường hợp này. Phương đạt 23 điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), IELTS 7.0, học bạ loại giỏi. Nữ sinh mất nguyên một tuần ngồi tính toán đủ loại công thức quy đổi theo nhiều phương thức vào 6 trường khối kinh tế ở Hà Nội.

"Có trường em tính ra được 25 điểm, có trường lại thành 28 điểm. Chỉ 23 điểm thi tốt nghiệp mà lại thành 28 điểm xét tuyển. Em lại nghĩ vậy so với điểm chuẩn năm ngoái có phù hợp không. So đi so lại, em vẫn không biết nên đặt nguyện vọng ra sao", Phương nói. Nữ sinh sau đó chốt 23 nguyện vọng vào 6 trường.

Từ ngày 17 đến 20/8, Bộ sẽ tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức của các trường lên hệ thống, lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng.

Từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.