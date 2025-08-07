Sau rà soát, hơn 300 thí sinh không đủ tiêu chuẩn cộng điểm xét tuyển vào ĐH Y Dược TPHCM

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh nhà trường, tính đến thời hạn ngày 4/8, đã có 1.744 thí sinh nộp chứng chỉ quốc tế trực tiếp và được xác nhận hợp lệ để cộng điểm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiếp nhận dữ liệu chứng chỉ từ hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, qua đó ghi nhận thêm 530 thí sinh có khai báo chứng chỉ IELTS, TOEFL hoặc SAT.

Tuy nhiên, qua xác minh, có 315 thí sinh không đạt ngưỡng điểm theo quy định – tức dưới IELTS 6.0, TOEFL iBT dưới 80 hoặc SAT dưới 1340 – nên không được cộng điểm xét tuyển. Ngoài ra, 266 thí sinh đã khai báo chứng chỉ nhưng không nộp bản sao hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, gây khó khăn trong việc xác thực.

Để đủ minh chứng cho cộng điểm trong xét tuyển, ngày 1/8, nhà trường đã tạo điều kiện cho các thí sinh bổ sung minh chứng hợp lệ qua các hình thức như gửi bản sao chứng chỉ, cung cấp tài khoản xác thực hoặc nộp trực tiếp tại trường. Kết quả cuối cùng, chỉ có 264 thí sinh đủ điều kiện được cộng điểm, nâng tổng số thí sinh được hưởng cộng điểm theo phương thức này lên 2.008 em. Danh sách xem tại đây.

Năm 2025, Đại học Y Dược TPHCM tuyển sinh theo bốn phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết hợp với chứng chỉ quốc tế, tuyển thẳng, và xét tuyển dự bị đại học. Phương thức kết hợp cho phép thí sinh cộng tối đa từ 0,6 đến 1,7 điểm tùy theo mức điểm của chứng chỉ quốc tế.

Việc công bố minh bạch danh sách thí sinh được cộng điểm lần này nhằm bảo đảm sự công bằng trong xét tuyển đầu vào, đồng thời giúp thí sinh có cái nhìn rõ ràng hơn về quy trình xác minh minh chứng tại các trường top đầu có tiêu chuẩn khắt khe trong tuyển sinh.