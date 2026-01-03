Loạt trường THPT ở Hà Nội công bố tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu thông báo năm học 2026 - 2027 sẽ tuyển 300 học sinh lớp 10, trong đó, 50% chỉ tiêu dành cho học sinh lớp 10 AS - A Levels, 50% cho lớp 10AE (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường).

Với lớp 10AE, trường ưu tiên tuyển học sinh chỉ có nguyện vọng duy nhất vào lớp 10 của trường và thỏa mãn điều kiện đầu vào. Học sinh lớp 9AE của trường được cộng điểm ưu tiên khi chuyển cấp nội bộ. Trường cũng ưu tiên tuyển các học sinh có IELTS từ 6.0 trở lên; xét cấp học bổng cho các em đạt thành tích cao và có giải thưởng ở cấp THCS.

Phương thức tuyển sinh của trường cho hệ này là xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. Cụ thể, thí sinh phải vượt qua phần xét tuyển các yếu tố: nguyện vọng gia đình; quá trình học tập, sức khỏe; trắc nghiệm tâm lý. Sau đó, các em làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (tương đương trình độ Cambridge PET theo khung tham chiếu Châu Âu), theo hình thức làm bài trên máy tính hoặc trên giấy, kết hợp phỏng vấn.

Học sinh Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Với học sinh hệ 9AE của trường, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã kiểm tra đánh giá vào tuần 4 của tháng 12/2025. Học sinh các trường khác bắt đầu đăng ký trực tuyến từ ngày 16/3 và kiểm tra, đánh giá năng lực học tập dự kiến vào tuần 2 của tháng 4/2026.

Trong trường hợp còn chỉ tiêu, trường sẽ tuyển sinh theo kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Năm 2026, Trường THPT Archimedes sẽ tuyển 270 học sinh lớp 10 đạt điều kiện có kết quả học tập lớp 8, 9 từ Khá trở lên và xếp loại rèn luyện Tốt. Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và cấp học bổng; Xét tuyển theo kết quả học tập và phỏng vấn Toán, Tiếng Anh; Xét tuyển theo kết quả bài thi rà soát kiến thức của riêng trường; Xét tuyển theo kết quả thi vào các trường THPT chuyên; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trường tổ chức 3 đợt thi rà soát kiến thức năm 2026 vào các ngày 22/3, 19/4 và 10/5. Cấu trúc đề thi theo định dạng bài thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội.

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh hoặc môn tự chọn (trong đó, môn tự chọn là Tiếng Anh hoặc môn thi thứ ba khác do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố).

Các mốc thời gian học sinh muốn đăng ký xét tuyển vào Trường THPT Archimedes cần lưu ý:

Trường Marie Curie cũng công bố tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho 12 lớp 10 ở cơ sở Mỹ Đình; 560 chỉ tiêu với 14 lớp 10 tại cơ sở Văn Phú và 600 chỉ tiêu với 18 lớp 10 tại cơ sở Việt Hưng. Phương thức tuyển sinh là xét điểm của thí sinh ở kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Thí sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong thời gian được ấn định. Nhà trường sẽ hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chi tiết vào tháng 4/2026.

Trường THPT Lý Thái Tổ thông báo tuyển sinh 12 lớp 10 năm học 2026 - 2027 với tổng 480 chỉ tiêu.

Với học sinh đang học tại hệ thống, trường sẽ tuyển sinh theo tiêu chí nội bộ. Với những học sinh ở trường khác, trường tuyển sinh 3 đợt và xét tuyển bằng học bạ bậc THCS.

Các mốc thời gian mà học sinh và phụ huynh cần lưu ý như sau:

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và kết quả rèn luyện của 4 năm học THCS, riêng lớp 9 lấy kết quả học kỳ I.

Năm 2026, Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy tuyển sinh 675 chỉ tiêu với các mô hình lớp: Song ngữ (sĩ số 24±2 học sinh); Chuyên Anh (sĩ số 35±2 học sinh); Chuyên Toán (sĩ số 35±2 học sinh); Chất lượng cao (sĩ số 35±2 học sinh).

Các phương thức tuyển sinh của trường này gồm: Xét học bạ THCS (học sinh phải có 5 học kỳ THCS học lực Khá - Tốt, hạnh kiểm Tốt); Xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT tổ chức; Các trường hợp khác (thường trực tuyển sinh sẽ phỏng vấn và hướng dẫn).

Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 bằng 4 phương thức: xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng kỳ thi học bổng của trường; xét tuyển bằng kết quả thi vào các trường THPT chuyên; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Ở phương thức xét tuyển thẳng, ngoài giấy chứng nhận thành tích, thí sinh phải có bài luận về bản thân (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1000 từ). Nhà trường sẽ xét hồ sơ và phỏng vấn; thời gian đánh giá từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi học bổng diễn ra vào thứ Bảy, ngày 10/1/2026.

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi vào các trường THPT chuyên, nhà trường áp dụng điểm thi đầu vào của các trường gồm: THPT Chuyên Khoa học tự nhiên; THPT Chuyên Ngoại ngữ; THPT Chuyên ĐH Sư phạm; THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; THPT Chuyên Nguyễn Huệ và THPT Chuyên Chu Văn An. Đối tượng xét tuyển là học sinh có điểm thi vào các trường chuyên thấp hơn so với điểm chuẩn 2 điểm.

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, ngoài điểm thi, thí sinh phải tham gia phỏng vấn với ban giám hiệu trường.