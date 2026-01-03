Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng về việc lùm xùm các chương trình liên kết

Thời gian qua, các chương trình liên kết, môn học tự nguyện trong nhà trường nhận nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh học sinh. Sở GD-ĐT TPHCM đã có trả lời cụ thể.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết không có khái niệm “môn học liên kết”, “môn tự nguyện” trong nhà trường; chỉ có chương trình giáo dục của nhà trường, còn liên kết chỉ là phương thức tổ chức khi nhà trường chưa đủ nguồn lực. "Việc tổ chức các môn học liên kết trên cơ sở thực hiện Chương trình GDPT 2018 nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua cả môn học và các hoạt động giáo dục khác"- ông Minh khẳng định.

Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ không có chuyện ép buộc học sinh hoặc phụ huynh phải tham gia các hoạt động liên kết. Trong ảnh: Học sinh TPHCM tham gia một chương trình ra mắt sách

Ông Minh nói thêm việc hình thành năng lực và phẩm chất của học sinh theo Chương trình GDPT 2018 không chỉ diễn ra trong giờ học chính khóa mà còn thông qua các hoạt động trải nghiệm, giáo dục bổ trợ. Theo quy định hiện hành, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được quyền xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, trong đó có thể tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức để thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT yêu cầu việc tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc: Công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối không gây áp lực tài chính cho học sinh. "Yêu cầu các nhà trường phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có như đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Chỉ khi không đủ điều kiện mới thực hiện xã hội hóa và việc xã hội hóa này phải đúng quy định, có hướng dẫn cụ thể của ngành"- Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ.

Đối với các chương trình liên kết, sở yêu cầu mỗi chương trình phải có tối thiểu hai phương án để phụ huynh và học sinh lựa chọn. Việc tham gia phải dựa trên tinh thần tự nguyện, có lấy ý kiến phụ huynh, công khai nội dung, mục tiêu và chi phí nếu có. Không có chuyện ép buộc học sinh hoặc phụ huynh phải tham gia các hoạt động liên kết. Nếu phát hiện cơ sở GD-ĐT thực hiện sai, sở sẽ xử lý dứt điểm, không bao che. Quan điểm xuyên suốt của ngành là đảm bảo công bằng trong giáo dục, công khai minh bạch các chương trình và tôn trọng quyền lựa chọn của phụ huynh, học sinh trên tinh thần tự nguyện.

"TPHCM không cấp phép cho các đơn vị liên kết. Việc liên kết được thực hiện căn cứ Nghị định 24/2021 của Chính phủ là thỏa thuận giữa nhà trường và đơn vị liên kết. Sở không chỉ đạo hay giới thiệu bất kỳ đơn vị nào. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phối hợp, quản lý hoạt động liên kết"-người phát ngôn Sở GD-ĐT nhấn mạnh.