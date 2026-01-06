Giáo viên TPHCM sẽ nhận hàng chục triệu đồng dịp Tết, cao nhất gần 100 triệu

Khoản tiền này bao gồm thu nhập tăng thêm theo chính sách đặc thù của TPHCM, tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ, cùng tiền tiết kiệm thu nhập cuối năm của nhà trường và các khoản quà Tết.

Thu nhập tăng thêm quý 4 của giáo viên lên tới hàng chục triệu đồng

Chính sách thu nhập tăng thêm được thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, với mức chi 3 triệu đồng/tháng hoặc tối đa bằng 1,5 lần tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

Tháng 9/2025, HĐND TPHCM đã thông qua nhiều chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến cải thiện thu nhập.

Chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 tiếp tục được duy trì và mở rộng ra khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, có hơn 117.000 viên chức thuộc diện được hưởng thu nhập tăng thêm theo chính sách đặc thù. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM cũ) có 80.612 viên chức, khu vực 2 có 20.759 viên chức và khu vực 3 có 16.460 viên chức.

Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính theo công thức:Mức thu nhập tăng thêm/tháng = (Hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ nếu có) × 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở) × 1,5.

Trong đó, 2.340.000 đồng là mức lương cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Chính sách thu nhập tăng thêm là cơ chế đặc thù của TPHCM

Chính sách thu nhập tăng thêm đã được TPHCM (cũ) triển khai từ khoảng 7 năm trước và trải qua nhiều lần điều chỉnh hệ số.

Ban đầu, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 03, quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Giáo viên và học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới.

Từ năm 2018 đến 2020, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập lần lượt được nâng từ 0,6 lần (năm 2018), lên 1,2 lần (năm 2019) và 1,8 lần (năm 2020), so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Đến năm 2023, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND, quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15. Theo đó, trong 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ.

Theo Nghị quyết 185/2023 của HĐND TPHCM về dự toán ngân sách năm 2024, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa áp dụng cho năm 2024 là 1,5 lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ.

Giáo viên còn được thưởng theo Nghị định 73

Ngoài thu nhập tăng thêm, giáo viên công lập còn được hưởng tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ. Nghị định này quy định chế độ tiền thưởng dựa trên thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, cho biết dự kiến giáo viên của trường sắp tới sẽ nhận khoảng 10 triệu đồng tiền kết dư cuối năm; thu nhập tăng thêm quý 4 trung bình khoảng 40 triệu đồng/giáo viên, những giáo viên có thâm niên có thể nhận khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, giáo viên còn được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 từ 10-13 triệu đồng tùy từng người.

“Nếu cộng 3 khoản nói trên thì mỗi giáo viên nhận khoảng 50 triệu đồng dịp cuối năm là chắc chắn. Với giáo viên có thâm niên cao, tổng thu nhập có thể lên tới 70-80 triệu đồng”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, trong suốt năm học, tập thể hội đồng sư phạm của trường đã thực hiện chủ trương tiết kiệm chi, hạn chế các khoản không cần thiết nhằm tạo nguồn thu nhập cuối năm “ra tấm ra món”.

"Nhà trường nâng cao ý thức của tập thể, kêu gọi từng thành viên tiết kiệm từ điện, nước đến văn phòng phẩm. Thậm chí, giáo viên đề xuất vào các dịp lễ của ngành chỉ tổ chức họp mặt đơn giản với bánh kẹo, trái cây, không tổ chức tiệc mặn, để dành nguồn lực lo Tết cho gia đình. Khi tập thể đồng thuận thì nhà trường thực hiện”, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông chia sẻ.