Sau Tết nguyên đán, tất cả học sinh lớp 7-12 ở Thủ đô đi học bình thường?

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, dự kiến, sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch thuyên giảm sẽ đề xuất TP về việc cho học sinh từ lớp 7-12 đi học 100%.

Cụ thể, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các Sở GD&ĐT trong cụm thi đua số 1 của Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây, ông Trần Thế Cương cho biết hiện nay Hà Nội mới chỉ cho phép học sinh lớp 9 ở 18 huyện, thị xã ngoại thành và học sinh lớp 12 ở các địa phương thuộc vùng 1, vùng 2 đi học trực tiếp.

“Trước tình hình dịch như hiện nay, Sở GD&ĐT đang xây dựng lộ trình, các phương án để báo cáo TP chỉ khi nào đảm bảo an toàn cho học sinh mới cho các khối lớp khác đi học. Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đề xuất TP cho học sinh lớp 7-12 đi học 100% tại 30 quận, huyện, thị xã”, ông Cương nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nói rằng, đơn vị sẽ đề xuất phương án đó dựa trên căn cứ học sinh từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ vắc xin và tình hình dịch tại địa phương thuyên giảm.

Được biết, tại Hà Nội hiện có 2.835 trường học với 2,2 triệu học sinh.

Hà Nội là địa phương có thời gian đóng cửa trường học lâu dài và quy mô lớn nhất so với các địa phương. Cụ thể, học sinh từ mầm non đến lớp 12 nghỉ học, nghỉ hè, học trực tuyến từ cuối tháng 4/2021. Sau đó, bước vào năm học mới, Hà Nội cũng tổ chức lễ khai giảng trực tuyến, qua tivi. Trẻ mầm non ở nhà, học sinh các khối lớp học trực tuyến từ sau lễ khai giảng năm học mới.

Đầu tháng 11, Hà Nội thí điểm cho học sinh lớp 9 ở 18 huyện, thị xã tựu trường. Đánh giá dạy học ở các huyện, thị xã an toàn, đầu tháng 12 địa phương tiếp tục cho học sinh lớp 12 ở 30 quận, huyện, thị xã đi học trực tiếp tuy nhiên, quy định vùng 1, vùng 2 mở cửa trường học, vùng 3, vùng 4 chuyển sang học trực tuyến khiến việc dạy học ở nhiều trường bị xáo trộn. Có những trường học vừa dạy trực tiếp được 1 tuần phải đóng cửa.

